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Украина в течение года запретила ввоз из России почти 2000 книг
20 сентября 2019, 12:54 • 77 • Украина
В Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины заявили, что украинская сторона не позволила ввезти из России с начала года почти 2 тыс. книг.
РИА Новости
Об этом сообщает УНН со ссылкой на ведомство.
«В течение 2019 года Госкомтелерадио выдало субъектам хозяйствования 1874 отказа в выдаче разрешений на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора на таможенную территорию Украины», — указали в комитете.
При этом в ведомстве уточнили, что 1779 отказов были выданы из-за предоставления субъектами хозяйствования не в полном объёме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, а также выявления в представленных документах недостоверных сведений.
Другие же отказы были связаны с отрицательным заключением экспертов, которые отнесли соответствующие книги к категории запрещённых «к распространению на территории Украины в связи с несоответствием критериям оценки издательской продукции, разрешённой к распространению на территории страны».
В феврале Госкомтелерадио Украины запретило ввоз в страну книг «Записки практикующей ведьмы» и «Грузинская кухня: любовь на вкус».
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