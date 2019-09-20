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Украина в течение года запретила ввоз из России почти 2000 книг

20 сентября 2019, 12:54  •  77 • Украина
В Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины заявили, что украинская сторона не позволила ввезти из России с начала года почти 2 тыс. книг.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ведомство.

«В течение 2019 года Госкомтелерадио выдало субъектам хозяйствования 1874 отказа в выдаче разрешений на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора на таможенную территорию Украины», — указали в комитете.

При этом в ведомстве уточнили, что 1779 отказов были выданы из-за предоставления субъектами хозяйствования не в полном объёме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, а также выявления в представленных документах недостоверных сведений.

Другие же отказы были связаны с отрицательным заключением экспертов, которые отнесли соответствующие книги к категории запрещённых «к распространению на территории Украины в связи с несоответствием критериям оценки издательской продукции, разрешённой к распространению на территории страны».

В феврале Госкомтелерадио Украины запретило ввоз в страну книг «Записки практикующей ведьмы» и «Грузинская кухня: любовь на вкус».

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