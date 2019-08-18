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Украина в Совете Европы признала потерю государственности: Киев не смог создать сильную страну - постпред Кулеба
18 августа 2019, 18:39 • 60 • Политика
Постпред Украины в Совете Европы заявил о потере признаков государства. По его словам, за 28 лет Киев так и не сумел построить устойчивые государственные институты, а теперь теряет людей и территорию.
Украина теряет главные признаки государства - население и территорию. Об этом в Совете Европы заявил украинский постпред Дмитрий Кулеба. Он признал, что за 28 лет Украина так и не построила сильных политических, государственных, гражданских и финансово-экономических институтов.
Кулеба отметил, что за почти три десятка лет "незалежности" Киеву не удалось создать обещанное "экономическое чудо". Вместо этого "волны реформ" и "перезагрузок" почти полностью уничтожили государственный аппарат.
Его словам прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Заявление украинского дипломата он назвал "редким моментом просветления". Пушков указал, что 5 лет русофобии только откинули Украину в прошлое. Пора бы это понять и сделать выводы, посоветовал сенатор.
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