Украина в Совете Европы признала потерю государственности: Киев не смог создать сильную страну - постпред Кулеба

Украина теряет главные признаки государства - население и территорию. Об этом в Совете Европы заявил украинский постпред Дмитрий Кулеба. Он признал, что за 28 лет Украина так и не построила сильных политических, государственных, гражданских и финансово-экономических институтов.

Кулеба отметил, что за почти три десятка лет "незалежности" Киеву не удалось создать обещанное "экономическое чудо". Вместо этого "волны реформ" и "перезагрузок" почти полностью уничтожили государственный аппарат.

"В конечном итоге, и это самое страшное, мы теряем главные признаки любого государства - население и территорию", - сказал Кулеба в статье для издания "Зеркало недели".

Его словам прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Заявление украинского дипломата он назвал "редким моментом просветления". Пушков указал, что 5 лет русофобии только откинули Украину в прошлое. Пора бы это понять и сделать выводы, посоветовал сенатор.