Последние недели зарубежная пресса пугает общественность возможной войной на бывшем юго-востоке Украины. Из каждого утюга сообщается, что Москва якобы стягивает вооруженные силы на границе и Кремль вот-вот отдаст приказ напасть.Несмотря на то, что Киев заручился поддержкой у США и европейцев, украинские генералы пророчат беду. Они склонны сомневаться в боеготовности ВСУ. Соседи не верят, что смогут отразить полномасштабное нападение.Глава Службы военной разведки Украины генерал Кирилл Буданов заявил, что значительного притока ресурсов ВСУ не приходится ожидать.«Увы, Украине приходится быть объективной на данном этапе», — сказал военный.Буданов отметил, что нападение России обернется катастрофой для Украины. Он отметил, что ВСУ моментально выведут из строя, а командование не сможет координировать работу и снабжать армию.«Они будут стоять, пока есть патроны», — заверил генерал.Тем временем президент Владимир Зеленский пытается сделать хорошую мину при плохой игре. На минувшей неделе он вновь нацепил шлем и бронежилет по случаю 30-летия ВСУ.В турне по окопам он рассказал о поставке новых танков, бронетехники и кораблей. Вот только все это вряд ли пригодится и пойдет на металлолом, если Кремль отдаст приказ наступать.