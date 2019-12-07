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Украина в реальности не хочет мира на Донбассе

07 декабря 2019, 20:39  •  183 • В России

Что предложит Зеленский на саммите «нормандской четверки»? Что ответят Макрон и Меркель? Согласится ли Путин? И наоборот, и так по кругу, в разных вариациях десятки экспертов обсуждают, прогнозируют, предупреждают в преддверии встречи лидеров четырех стран для обсуждения выполнения Минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе. Но все это как писано вилами на воде, так и разойдется при малейшем дуновении ветра. Поскольку для разрешения конфликта и установления мира необходима воля самого украинского народа. А с этим на Украине полные непонятки, если верить данным, полученным в ходе последнего проведенного Фондом «Демократические инициативы» вместе с Киевским международным институтом социологии исследования.

Большая часть населения Украины не хочет мира, как деликатно заявляют киевские социологи, «любой ценой». В переводе на нормальный язык, это означает, что украинцы готовы к миру только на условиях Украины, мнение жителей ЛДНР их не интересует. Так, например на амнистию всех, без исключения, участников конфликта со стороны ЛДНР согласны только 8,6% украинцев. Еще 22,7% участников опроса согласны амнистировать лишь гражданское население. Почти 25% считают, что никакой амнистии изначально быть не должно – каждого надо привлекать к ответственности.

На проведение выборов в местные органы власти «на условиях, которые требуют боевики» (зацените еще и сами формулировки так называемых украинских социологов, согласны лишь 16% респондентов, против 66%. Мнение против доминирует среди украинцев и по другим, весьма важным вопросам. Так, с возможностью формирования «силовых органов ОРЛДО (тоже примечательная аббревиатура социологов – прим. авт) только из местных представителей» согласны только 21% украинцев, а более 56% против. Более 51% высказались против «изменений в Конституцию о предоставлении русскому языку статуса государственного», допускают такую возможность лишь 36%. Вариант о «нейтральном и внеблоковом статусе Украины» поддерживают лишь 36%, а 42% против. С возможностью «особых политических и экономических отношений с Россией» ЛДНР готов согласиться лишь каждый четвертый, а против таких отношений каждый второй. И, наконец, по вопросу закрепления в Конституции Украины особого статуса отдельных территорий Донецкой и Луганской областей более половины респондентов (53,2%) высказались против, а согласились с возможностью такого статуса лишь около 30%.

Наиболее малый разрыв в отношении граждан Украины к прекращению блокады Донбасса и восстановлению торговли. Но и тут сторонников блокады Донбасса больше – 42,3% против 40,4%, считающих, что на Донбассе живут такие же граждане, как и они сами, а потому никакой блокады быть не должно.

Никаких серьезных компромиссов – вот суть ожиданий украинцев. Под постоянные крики и вопли про «войну» и «агрессию» очевидно, что войны они еще не наелись. И когда националисты кричат про люстрации и чистки среди населения Донбасса, именно эти лозунги находят благодарный отзыв в сердцах большинства населения. 62% участников опроса считают, что Донбасс надо возвращать в состав Украины на прежних условиях, 12% согласны на приращение им «независимости», а с автономным статусом ЛДНР согласны лишь 10% украинцев. Причем, количество сторонников «жесткой линии» Киева по отношению к Донбассу среди населения растет по мере продвижения с востока и юго-востока Украины на запад страны.

Вполне вероятно, что их можно считать жертвами пропаганды Киева о второй в мире сильной армии Украины, «наисильнейшей на континенте», напичканными этой и тому подобной чушью. Уроки Дебальцево и Иловайска явно не усвоены украинским обществом. Более того, сейчас уже стали раздаваться выступления, что Украина там победила, а не потерпела крах и спасла своих военных лишь по доброй воле руководства ЛДНР.

Так это или нет, но можно с большой уверенностью констатировать, опираясь на это исследование, проходившее в 110 населенных пунктах по всей стране, что Украина не как просто государство с административным аппаратом, а и как страна с ее народом к миру с Донбассом сейчас просто не готова. На Украине не готовы видеть в жителях ЛДНР таких же граждан. Они не хотят мира, не требуют его от Зеленского. А, значит, его там и не будет. Что бы ни заявлял Зеленский и какие бы документы он ни подписал во Франции.

Вот когда прижмет по-настоящему, так, что украинцы действительно взвоют, тогда мир они запросят сами. Тогда, и не раньше, они увидят в своих родственниках в Луганске и Донецке таких же граждан, как они сами, а не материал для люстраций или второсортных, по сравнению с ними, громадян. И им будет уже все равно, на каких условиях этот мир им предложат. А пока все останется, как есть.

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