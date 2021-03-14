Украина в панике: политический труп Байден может развернуться в сторону России

Ни для кого не секрет, что Украина регулярно смотрит в сторону США с открытым ртом, возлагая надежды на каждую новую администрацию президента. Ничего нового не ожидалось и с приходом к власти Джо Байдена. Правда, вероятно, в скором времени со стороны Киева раздастся «плач» по Дональду Трампу.Украинские эксперты сходятся во мнении, что несмотря на всю антироссийскую риторику США, изменений отношения к Киеву и Москве не избежать. По мнению Тараса Загородного, тактика Байдена будет схожа с той, что выбрал демократ Барак Обама. То есть Вашингтон будет сыпать гору заявлений и обещаний, но реальных действий будет катастрофически мало.Так делал темнокожий президент, который сыпал угрозы в сторону России, но по факту только усиливал с ней сотрудничество. Разумеется, подобное далеко не в интересах «незалежной».Конечно, когда началась история с травлей Трампа, Украина не осталась в стороне, однако демократы снова могут стать своеобразной костью в горле. Эксперт убежден, что интересы Киева могут остаться неучтенными. Хотя стоит посмотреть правде в глаза и учесть, что их и так давно уже никто не учитывает. Разница лишь в численности данных США обещаний.В том, что не стоит чего-то ожидать от Байдена уверены и сами американцы. Они в ужасе от того, что Джо ходит по магазинам за хозтоварами, пока Камала Харрис проводит телефонные переговоры с лидерами других стран. Это указывает на глубокую вовлеченность нынешнего вице-президента США во внешнюю политику страны.А что же с Байденом? Он сыграл роль троянского коня, которого так хотели видеть и Штаты, и Украина. Но вместо желаемого лидера получили играющий роль президента труп, страдающий нешуточным маразмом. Не исключено, что он вообще может забыть про украинское государство на повестке, если не может запомнить даже имена собственных родных.Но если США с этим могут что-то попытаться сделать, дабы избежать пустых угроз в сторону Москвы, как это было при Обаме, то Украине придется просто терпеть, ждать и надеяться, что кульбита в сторону России не будет.