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Украина в НАТО не нужна: Сенатор предсказал фатальную ошибку США

03 февраля 2022, 00:25  •  81 • Политика
Американский сенатор Джош Хоули уверен, что Украина в НАТО не нужна. Он привёл весомые аргументы и предсказал фатальную ошибку, которую США совершат, если к этим доводам не прислушаются.
Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули отправил госсекретарю США Энтони Блинкену письмо, в котором объяснил, почему Украина в НАТО не нужна. Он напомнил, что на саммите в Бухаресте, который проходил в 2008 году, Штаты готовы были поддерживать расширение НАТО.
Тогда было сказано, что Североатлантический альянс будет приветствовать вступление Украины и Грузии. Но с 2008 года очень многое изменилось, перестал существовать прежний миропорядок. Хоули отметил: не понимает, как членство Украины в НАТО поможет достижению США своих национальных интересов.
На данный момент Соединённым Штатам необходимо не допустить гегемонии Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, считает сенатор, чьё письмо опубликовал портал Axios. По мнению политика, от достижения этой цели зависит безопасность и процветание США. На этом фоне Вашингтон больше "не может нести тяжёлое бремя" обеспечения безопасности на Украине, других точках Европы или мира.
Политик указал на фатальную ошибку, которую может допустить Белый дом. Если Байден отправит новые военные контингенты в Европу на случай "вторжения" России на Украину, это ослабит присутствие Штатов в Тихоокеанском регионе. Но это будет не так существенно по сравнению со вступлением Украины в НАТО.

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