Украина в ловушке: это решение парализует страну

Украинская элита продолжает стелиться под западных кредиторов. Чтобы заполучить очередной долгожданный кредит от Международного валютного фонда (МВФ), Киев идет на самые безрассудные шаги. Последний из них – решение отменить мораторий на продажу земли. Это парализует Украину.В ночь на 31 марта Верховная Рада все же отменила земельный мораторий. Соответствующее решение поддержало 259 депутатов. Хотя хватило бы и 226 голосов. В основном инициативу поддержали президентская партия «Слуга народа», «Европейская солидарность», Петра Порошенко и «Голос» фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.Многие эксперты вполне ожидаемо «ахнули» после очередного недальновидного шага украинской власти. Элита, наоборот, начала потирать руки в ожидании зарубежного транша, который можно будет «попилить».«Когда бизнес несёт ужасные потери — парламент проголосовал рынок земли. Давай мы теперь у стариков скупим все за бусы… Когда в стране будет долговая яма, когда все без работы на карантине»,— иронизировал украинский политтехнолог Дмитрий Раимов.И ситуация действительно может обернуться не лучшим образом для государства. Отмену моратория следовало бы перенести хотя бы на пару месяцев. Поплакаться в жилетку западным спонсорам и сослаться на то, что в мире бушует коронавирус. Но украинская власть решила по-другому, или Киев просто-напросто поставили перед фактом.Причем второй вариант больше похож на правду. Хоть Запад и несет колоссальные человеческие потери, там понимают слабые позиции Украины, при которых и делать ничего не надо, чтобы в Киеве приняли выгодное для западных перекупщиков решение.В случае, если ученым и медикам в ближайшее время удастся победить COVID-19, то к тому моменту, когда откроется рынок земли на Украине (июлю 2021 года) западные государства уже окрепнут. Чего нельзя сказать о Незалежной, которая продолжает демонстрировать экономический спад.В результате деньги, полученные «сегодня», уже не пригодятся, но нужны будут новые транши. И вот тогда Киев окажется в очередной ловушке и начнет распродажу тех самых земель за бесценок.Украинские власти в очередной раз подтвердили, что им плевать на будущее государства. Они уничтожают страну изнутри. И следующим шагом станет работорговля.