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Украина в ловушке: это решение парализует страну

01 апреля 2020, 18:35  •  141 • Украина

Украинская элита продолжает стелиться под западных кредиторов. Чтобы заполучить очередной долгожданный кредит от Международного валютного фонда (МВФ), Киев идет на самые безрассудные шаги. Последний из них – решение отменить мораторий на продажу земли. Это парализует Украину.

В ночь на 31 марта Верховная Рада все же отменила земельный мораторий. Соответствующее решение поддержало 259 депутатов. Хотя хватило бы и 226 голосов. В основном инициативу поддержали президентская партия «Слуга народа», «Европейская солидарность», Петра Порошенко и «Голос» фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

Многие эксперты вполне ожидаемо «ахнули» после очередного недальновидного шага украинской власти. Элита, наоборот, начала потирать руки в ожидании зарубежного транша, который можно будет «попилить».

«Когда бизнес несёт ужасные потери — парламент проголосовал рынок земли. Давай мы теперь у стариков скупим все за бусы… Когда в стране будет долговая яма, когда все без работы на карантине»,— иронизировал украинский политтехнолог Дмитрий Раимов.

И ситуация действительно может обернуться не лучшим образом для государства. Отмену моратория следовало бы перенести хотя бы на пару месяцев. Поплакаться в жилетку западным спонсорам и сослаться на то, что в мире бушует коронавирус. Но украинская власть решила по-другому, или Киев просто-напросто поставили перед фактом.

Причем второй вариант больше похож на правду. Хоть Запад и несет колоссальные человеческие потери, там понимают слабые позиции Украины, при которых и делать ничего не надо, чтобы в Киеве приняли выгодное для западных перекупщиков решение.

В случае, если ученым и медикам в ближайшее время удастся победить COVID-19, то к тому моменту, когда откроется рынок земли на Украине (июлю 2021 года) западные государства уже окрепнут. Чего нельзя сказать о Незалежной, которая продолжает демонстрировать экономический спад.

В результате деньги, полученные «сегодня», уже не пригодятся, но нужны будут новые транши. И вот тогда Киев окажется в очередной ловушке и начнет распродажу тех самых земель за бесценок.

Украинские власти в очередной раз подтвердили, что им плевать на будущее государства. Они уничтожают страну изнутри. И следующим шагом станет работорговля.

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