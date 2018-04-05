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Украина в I квартале снизила импорт газа из ЕС более чем в два раза

05 апреля 2018, 16:54  •  112 • Украина
Украина в I квартале 2018 года снизила импорт газа из Евросоюза более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,819 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».
 
Reuters © Ivan Chernichkin
 

«В январе — марте 2018 года импорт газа из стран Европы уменьшился более чем в два раза благодаря значительному запасу газа в подземных газовых хранилищах, созданному за счёт ресурсов НАК «Нафтогаз Украины» и других поставщиков до начала сезона», — говорится в сообщении.

Наибольшие объёмы газа за этот период были импортированы из Словакии (1,3 млрд кубометров), Польши (0,2 млрд кубометров) и Венгрии (0,3 млрд кубометров).

Ранее сообщалось, что транзит российского газа через территорию Украины в ЕС в I квартале сократился на 13,3%.

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