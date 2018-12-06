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Украина в два приема отреклась от России

06 декабря 2018, 21:39  •  189 • В России

Лидер незалежной указ о разрыве отношений подписал почти три месяца назад и самостийный МИД тут же направил уведомление в Москву. Но для того, чтобы все было чин по чину, Рада должна была сказать свое громкое «да».

Пришла зима — она сказала. 227 депутатов проголосовали за то, чтобы с 1 апреля 2019-го действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве прекратилось. Но в силу закон вступает с момента опубликования. Впрочем, большинство экспертов сходятся во мнении: большинство его положений уже и так давно не действуют, причем по вине Украины.

Вот что сказал замдиректора института стран СНГ Владимир Жарихин:

- Почему Порошенко не спешил провести закон через Раду?

- Другие, более важные дела были, наверное. И он точно не раздумывал: отказаться или нет от своего решения.

- В договоре главным было признание границ и не вступление в союзы, направленные против одной из сторон?

- История с границами была самой главной для Украины. А для нас главными были договоренности о том, что мы являемся стратегическими союзниками. И что союзы, направленные против России, для Украины невозможны. В том числе экономические. И по русскому языку были совершенно определенные обязательства. Которые Украина нарушила давны-давно. Нельзя из любого международного документа вырубать один пункт, а на другие не обращать внимания.

Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Не продление договора не дает возможность Украине аппелировать по Крыму в международных инстанциях?

- Вообще то нерушимость границ записана в уставе ООН. Но украинцы не выполняли договор в то время, когда Россия еще ничего не нарушала даже с формальной точки зрения. Но Украина это оставляет за скобками.

Порошенко сделал ставку на радикальную часть электората, и это решение Рады — в рамках привлечения этих избирателей. А та часть, которая настроена довольно мирно — он их пытается радикализировать.

- Кстати, почему договор был заключен не в 1992-м, а только в 1997-м?

- Да его же долго готовили. Директор нашего института Затулин, будучи депутатом выступал против такого договора, в такой форме. Без временных обязательств выполнения тех или иных пунктов. Шла борьба тогда и наши либералы, сторонники дружбы со всем миром тогда победили. Собирались воспитывать Украину в нужном нам духе…

- Формально договор лишь 1 апреля 2019 прекратит свое действие, а нового президента Украина должна будет избрать в марте. Не будет дан задний ход?

- Нет. Там некому в этой ситуации толкать «взад». Просто Рада признала де юре то, что уже несколько лет существовало де факто.

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