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Украина в 2018 году сократила импорт газа из Европы на 25%
28 января 2019, 19:39 • 78 • Украина
Украина импортировала в 2018 году 10,6 млрд кубометров газа на европейском направлении, что почти на 25% меньше прошлогодних показателей. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
РИА Новости
«По сравнению с 2017 годом импорт газа сократился на 24,8% — с 14,1 млрд кубов до 10,6 млрд кубов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2018 году поставки импортируемого газа осуществлялись исключительно с европейского газового рынка.
По данным компании, импорт сократили как «Нафтогаз», так и частные предприятия.
Ранее сообщалось, что средняя цена импортного газа для страны достигла почти $340.
Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года.
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