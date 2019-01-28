Украина в 2018 году сократила импорт газа из Европы на 25%

Украина импортировала в 2018 году 10,6 млрд кубометров газа на европейском направлении, что почти на 25% меньше прошлогодних показателей. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«По сравнению с 2017 годом импорт газа сократился на 24,8% — с 14,1 млрд кубов до 10,6 млрд кубов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году поставки импортируемого газа осуществлялись исключительно с европейского газового рынка.

По данным компании, импорт сократили как «Нафтогаз», так и частные предприятия.

Ранее сообщалось, что средняя цена импортного газа для страны достигла почти $340.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года.