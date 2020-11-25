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Украина ужесточает карантин: малый бизнес, протестуя, собирается на Майдане

25 ноября 2020, 13:35  •  58 • Украина
Две недели назад кабмин Украины ужесточил карантинные меры и ввел на территории страны частичный локдаун – «карантин выходного дня». С 00.00 часов субботы до 00.00 часов понедельника бары, рестораны и кафе работают только на вынос. Закрыты развлечения и магазины (кроме продуктовых и аптек, включая ветеринарные).
Неопределенность будней
В школу сейчас ходят только ученики младших классов, в будние дни магазинам и сервисным учреждениям рекомендовано определить два часа (например, с 10:00 до 12:00 или в другое время дня) для приоритетного обслуживания граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью. Украинский врач Сергей Дубров спрогнозировал рекордно высокие показатели заболеваемости в стране. По его словам, коронавирусом может заразиться не менее 70% населения Украины. Он рассказал, что из-за осложнений здесь умирает 1,9-2% пациентов. И подсчитал: умереть от Covid-19 могут 600 тыс человек, то есть «число умерших превысит все вместе взятые показатели инсультов, инфарктов, туберкулеза и остальные заболевания не по процентному соотношению, а по абсолютному количеству людей».
Предпринимательский Майдан
Представители бизнеса (все равно работы нет) вышли на протесты. Требуют не закрывать рестораны, магазины и другие объекты на выходные, если они соблюдают меры безопасности, компенсировать часть зарплаты сотрудников из бюджета, отменить аренду в случае введения карантина выходного дня. Хотят упорядочить карантинные проверки предприятий. К этим протестующим на площади присоединились те, кто требует принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения и учета. Речь идет, в частности, об отмене применения регистраторов расчетных операций. У этих дошло до стычек с полицией: манифестанты блокировали несколько подходов к зданию парламента и стали пропускать внутрь только тех депутатов, которые хотя бы на словах соглашались поддержать их требования.
Кстати сказать, Киев уже видел «налоговый Майдан». Он проходил в ноябре-декабре 2010 года, был направлен против принятия Верховной радой Украины нового налогового кодекса. Полной победы митингующие тогда не получили, налоговый кодекс был ветирован лишь частично.
Реакция
В течение двух последних недель на Украине ежедневно фиксируется более 12 тысяч новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. Умирает в сутки 180-200 человек. По числу заболевших лидируют Киев, Харьков и Одесса с прилегающими областями. Карантин выходного дня премьер-министр Денис Шмыгаль назвал сбалансированным вариантом – полного локдауна экономика Украины, по его словам, не выдержит. При этом он признал: и такие ограничения являются болезненными для бизнеса.
Сразу скажем, этот приказ понравился далеко не всем, его критикуют и эксперты, и предприниматели. От этой болезненной меры сразу отказались мэры Днепропетровска, Одессы, Тернополя и Житомира. Мэр Львова заявил, что считает локдаун глупостью и не поддерживает решение правительства, с аналогичным заявлением выступил мэр Черкасс. В Ровно введение карантина отсрочили на неделю. Когда власти Одессы все же решили ввести предложенные правительством ограничения и передумали бойкотировать карантин выходного дня, они тоже столкнулись с массовыми протестами. Предприниматели крупнейшего в Украине промтоварного рынка «7-й километр» в Одессе перекрыли дорогу на Овидиополь и заявили о готовности объявить голодовку. Руководил акцией профсоюз предпринимателей «Единство».
Будет хуже
Эффективность этой меры правительство обещает оценить ближе к началу декабря. Пошли упорные слухи, что, в декабре (до середины января) может быть введен новый карантин, который будет сопоставим с весенними ограничениями. Не предполагается только остановка общественного транспорта (тогда было закрыто даже метро). В прессу просочились планы, которые якобы обсуждают у президента Зеленского: на новогодние праздники дать разрешение устраивать катки только под открытым небом, лыжным курортам – работать без заведений питания и новогодних вечеринок, елки в школах и детсадах проводить без зрителей. Запрещены полностью могут быть спортивные, религиозные мероприятия, закрыты – кинотеатры, театры и музеи. Кафе, рестораны, бары, вероятно, будут лишены возможности проводить корпоративные вечеринки. А, может, их вообще закроют – как и отели, санатории, курорты. А это самый массовый (после торговли) предпринимательский сегмент и самое «хлебное» время года.
Утечка пессимистичной информации, возможно, организована намеренно, чтобы сбить волну протестов предпринимателей: не хотите разрешенных полумер – получите все по полной программе.
Защитники народа
Впрочем, как известно, кому война, а кому мать родна. Тревожные сообщения о числе заболевших и прогнозах вакцинирования в украинских СМИ перемежаются другой информацией. «Укрзализныця» в декабре запустит новый скоростной поезд «Интерсити» из Киева на карпатский курорт. Он проследует в Славское с остановками во Львове и Стрые.
В основе многих решений, принимаемых украинским парламентом, традиционно лежит коррупция. Часто находится группа депутатов, которая запускает очень нужный кому-то законопроект. Похоже, и нынешний локдаун задел бизнес-интересы многих представителей украинской власти. В Конституционный суд поступило представление 48 депутатов Верховной Рады, в котором обжалованы отдельные положения постановления кабинета министров Украины, которым введен «карантин выходного дня». Причем парламентарии подошли к делу тонко: они не отвергают запрет целиком – обжалованы лишь отдельные положения. Надо проверить, не нарушены ли права граждан?
В депутатском представлении утверждается, что «внедренными ограничениями нарушено равенство конституционных прав и свобод граждан, в результате запрета работать одним гражданам, в то время как другие граждане работают». По мнению авторов представления, обжалованные в представлении запреты являются безусловными, а их фактическая реализация приводит к существенным (более 50%) потерям дохода у субъектов хозяйствования, которые работают в различных экономических сферах. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10078151
На фоне бушующей эпидемии опубликованы результаты исследования, проведенного Украинским центром экономических и политических исследований имени Разумкова. Количество оптимистов в стране с начала года упало с 57,2% до 21,6%. Это процент граждан, которые считают, что события в стране развиваются в правильном направлении. Число пессимистов выросло с 16,8% до 61,3%.

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