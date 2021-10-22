Украина уже в отчаянии? Зеленский пообещал России скидку в 50% на транзит газа

Зеленский заявил, что Украина предложила России скидку в 50% на транзит газа в Европу. В настоящий момент "Газпром" не качает через Незалежную "голубое топливо" сверх прописанного в контрактах.

Украина предложила России скидку в 50% на транзит газа в Европу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова передаёт международное новостное агентство Bloomberg.

На фоне растущих цен на газ в Европе на Украине также возник серьёзный дефицит "голубого топлива". При этом Россия не спешит бронировать в Незалежной мощности для транзита газа сверх закреплённого в контрактах. И, судя по заявлению Зеленского, в Киеве от этого уже в отчаянии.