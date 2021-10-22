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Украина уже в отчаянии? Зеленский пообещал России скидку в 50% на транзит газа
22 октября 2021, 22:00 • 196 • Политика
Зеленский заявил, что Украина предложила России скидку в 50% на транзит газа в Европу. В настоящий момент "Газпром" не качает через Незалежную "голубое топливо" сверх прописанного в контрактах.
Украина предложила России скидку в 50% на транзит газа в Европу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова передаёт международное новостное агентство Bloomberg.
На фоне растущих цен на газ в Европе на Украине также возник серьёзный дефицит "голубого топлива". При этом Россия не спешит бронировать в Незалежной мощности для транзита газа сверх закреплённого в контрактах. И, судя по заявлению Зеленского, в Киеве от этого уже в отчаянии.
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