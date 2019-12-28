«Украина уже упустила момент»: почему Киев предостерёг Берлин от завершения «Северного потока — 2»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко предостерёг Германию, заявив, что после ввода в эксплуатацию трубы «Северного потока — 2» могут «опустеть», если Россия «не захочет поставлять газ». В то же время он отметил, что в случае прокачки топлива через украинскую территорию Киев «гарантирует» поставки. По мнению экспертов, на Украине вновь пытаются противодействовать газопроводу, который идёт в обход страны. Однако для европейских государств приоритетным партнёром в сфере энергетики остаётся Москва, подчёркивают аналитики, поскольку она доказала свою надёжность как поставщик.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко намекнул, что Германия якобы может попасть в энергетическую зависимость от России из-за трансбалтийского трубопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

«Вы, немцы, сейчас ведёте газопровод «Северный поток — 2» по Балтийскому морю, чтобы сделать подачу газа, который ранее проходил через Украину, более независимой. Но помните: Россия остаётся источником газа. Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют», — заявил Пристайко.

Вместе с тем он дал понять, что в случае прокачки газа через Украину такой ситуации якобы можно избежать, поскольку у украинской стороны на этот случай будут «полные хранилища». К тому же Киев «гарантирует» поставки топлива через территорию страны.

По словам экспертов, заявления украинских официальных лиц о том, что Россия якобы может «не захотеть» поставлять газ, не имеют под собой никаких доказательств. Москва давно зарекомендовала себя как надёжный поставщик топлива. Об этом, в частности, в беседе с RT заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«К сожалению, наши украинские друзья всё время говорят об одном и том же. Надо понимать, что за долгие десятилетия никогда не было сбоев в поставках газа из России в Европу. Поэтому глупо говорить о какой-то энергетической зависимости. Это неактуально, об этом говорилось десятки раз, и это никогда не подтверждалось», — подчеркнул он.

По его словам, российский газ является самым выгодным решением вопроса энергопоставок для стран Европы.

«Украинским товарищам надо заняться реальными вещами для улучшения жизни украинцев, а не думать о жизни европейцев», — добавил депутат.

В свою очередь, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович обратил внимание на слова главы МИД Украины о «гарантиях» поставок газа. Он отметил, что Украина выступает лишь страной-транзитёром для российского топлива.

«Украина пытается противодействовать обходным газопроводам, это понятно. Но она упустила время, когда можно было убеждать эти страны в том, что именно Украина, а не Россия может быть ключевым партнёром в этом вопросе. Сам факт, что Германия согласилась на проект «Северный поток — 2», уже показывает, что для неё всё-таки в вопросах энергетики более приоритетный партнёр — Россия», — заявил собеседник RT.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год, которые проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

На Украине постоянно выступают с критикой в адрес проекта Nord Stream 2 AG. По мнению пресс-службы украинской компании «Нафтогаз», договорённость по продолжению транзита российского газа через украинскую территорию, достигнутая в декабре между Киевом и Москвой, является «ширмой для спасения «Северного потока — 2».

Кроме того, украинская сторона выражала надежду, что строительство трубопровода не будет завершено, поскольку Соединённые Штаты Америки ввели санкции против проекта.

Впрочем, глава Минэнерго России Александр Новак уже заявил, что укладка труб будет доведена до конца. По его словам, газопровод из России в Европу будет запущен до конца 2020 года. Смещение сроков связано с тем, что ряд европейских компаний, которые участвовали в проекте, были вынуждены отказаться от дальнейшего сотрудничества, чтобы не попасть под ограничительные меры США.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что не понимает вовлечённости США в этот вопрос, поскольку это «европейское дело».

«В любом случае подобные шаги не остаются без взаимности. Каким образом и когда это будет сделано — это скорее вопрос национальных интересов России. Когда это большим образом будет соответствовать национальным интересам», — пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Против введения ограничительных мер со стороны Вашингтона в отношении европейских компаний, участвующих в реализации проекта Nord Stream 2 AG, выступает не только Россия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также решительно осудила американские экономические рестрикции в отношении «европейских компаний, которые на законных основаниях участвуют в тех или иных проектах». Министр финансов Германии Олаф Шольц назвал действия Вашингтона неприемлемыми, поскольку они представляют собой «грубое вмешательство во внутренние дела» ФРГ и всей Европы.