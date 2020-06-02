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Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
02 июня 2020, 10:55 • 46 • Украина
Украина фактически уже распалась, и в её спасении как государства нет никаких перспектив.
Об этом в эфире YouTube-канала «АТО Донецк» заявил освобождённый по обмену из украинских застенков 85-летний политический узник Мехти Логунов.
«Я думал об этом, это должна быть не Украина, это не должно быть унитарным государством. Это должны быть отдельные области, которые должны войти в состав РФ. Вот это – спасение Украины.
Более того, ведь РФ приняла на себя обязательства по всем договорам Советского Союза, в том числе и по договору Риббентропа-Молотова, и если РФ денонсирует этот договор, то всё это – Закарпатье, Буковина, Ивано-Франковск – они все начнут убегать, все постремятся в Европу.
Возьмут ли их, другой вопрос. Но Украина фактически уже распалась, и в спасении Украины как государства я не вижу никаких перспектив», – сказал Логунов.
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