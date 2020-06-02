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Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации

02 июня 2020, 10:55  •  46 • Украина

Украина фактически уже распалась, и в её спасении как государства нет никаких перспектив.

Об этом в эфире YouTube-канала «АТО Донецк» заявил освобождённый по обмену из украинских застенков 85-летний политический узник Мехти Логунов.

«Я думал об этом, это должна быть не Украина, это не должно быть унитарным государством. Это должны быть отдельные области, которые должны войти в состав РФ. Вот это – спасение Украины.

Более того, ведь РФ приняла на себя обязательства по всем договорам Советского Союза, в том числе и по договору Риббентропа-Молотова, и если РФ денонсирует этот договор, то всё это – Закарпатье, Буковина, Ивано-Франковск – они все начнут убегать, все постремятся в Европу.

Возьмут ли их, другой вопрос. Но Украина фактически уже распалась, и в спасении Украины как государства я не вижу никаких перспектив», – сказал Логунов.

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