Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации

Украина фактически уже распалась, и в её спасении как государства нет никаких перспектив.Об этом в эфире YouTube-канала «АТО Донецк» заявил освобождённый по обмену из украинских застенков 85-летний политический узник Мехти Логунов.«Я думал об этом, это должна быть не Украина, это не должно быть унитарным государством. Это должны быть отдельные области, которые должны войти в состав РФ. Вот это – спасение Украины.Более того, ведь РФ приняла на себя обязательства по всем договорам Советского Союза, в том числе и по договору Риббентропа-Молотова, и если РФ денонсирует этот договор, то всё это – Закарпатье, Буковина, Ивано-Франковск – они все начнут убегать, все постремятся в Европу.Возьмут ли их, другой вопрос. Но Украина фактически уже распалась, и в спасении Украины как государства я не вижу никаких перспектив», – сказал Логунов.