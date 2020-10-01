Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американец испугался и не смог повторить трюк Су-30СМ: Провал ВВС США сняли на в...
России повезло, что Макрон "слил" разговор с Путиным о Навальном: Поли...
Парализованного выпускника Академии ФСБ похитили, чтобы отдать Украине. Тот спас...
Источник "от Зеленского" слил условие по "Минску": Обменять ...
Главная / Политика

Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева

01 октября 2020, 03:15  •  93 • Политика
Украина уже даже не пытается скрыть своих намерений захватить неподконтрольные районы Донбасса силой. Грызлов вскрыл планы Киева по "возврату оккупированных территорий". К Минским соглашениям они отношения не имеют.
Такое заявление сделал в среду представитель российской делегации на переговорах в Трёхсторонней контактной группе. Он отметил, что Киев последовательно идёт по пути силового сценария.
Сначала Верховная рада Украины приняла постановление о местных выборах, которое прямо нарушает Минские соглашения. Потом администрация президента Украины заявила, что главной целью украинской делегации является возвращение всех "временно оккупированных территорий исключительно на украинских условиях".
Это принципиально противоречит самой основе Минских соглашений, - отметил Грызлов.
Напомним, что Минские соглашения обязывают Украину дать Донбассу особый статус и провести там местные выборы. И только после этого Киев должен получить контроль над участком российско-украинской границы. Однако украинская сторона требует, чтобы ей передали границу, а республики Донбасса сложили оружие до амнистии, особого статуса и местных выборов. В Москве опасаются, что в этом случае ВСУ просто устроят массовую зачистку в регионе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



93
Источник
Похожие новости
30 сентября 2020, 21:45
Навальный портит Макрону миротворческую карму? Слитый разговор может сорвать планы Парижа по Минску
30 сентября 2020, 23:35
Решение Путина вызвало панику в Финляндии: Запрет на вывоз леса-кругляка обрушил акции
30 сентября 2020, 23:35
Армении указали на глупые ошибки в общении с Россией: "Хотелось бы напомнить..."
30 сентября 2020, 23:35
Удалили с формулировкой "дезинформация": Facebook стирает все упоминания о кубинской вакцине
30 сентября 2020, 23:35
"Маленький Макрон" пытался поднять свой статус в Европе через Тихановскую
30 сентября 2020, 23:35
Виноват "пинок" Счётной палаты? Нацпроекту "Экология" хотят урезать финансирование
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 октября 2020, 00:25
«Планировали получить поддельные документы»: задержаны совершившие побег из колонии в...
01 октября 2020, 01:25
"95-й квартал" мы ещё выдержим": Депутат Рады без стеснения выдал прав...
01 октября 2020, 01:25
"Берлинский пациент" умер: Излечился от ВИЧ, но рак крови оказался сильнее
30 сентября 2020, 23:35
Виноват "пинок" Счётной палаты? Нацпроекту "Экология" хотят уреза...
01 октября 2020, 01:25
"Спрятались за спину союзников": Россия призвала защитников Навального прек...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 сентября 2020, 07:00
Заражённая бандеровским вирусом Украина превратилась в безжизненную субстанцию – Волга
24 сентября 2020, 14:30
«Украина разваливается без помощи Путина» – Гордон
30 сентября 2020, 01:35
«Реальный геноцид»: с 1 ноября на Украине дорожает на 45% газ, на 86% электроэнергия и на 22% вода
25 сентября 2020, 05:10
Политолог указал на следующего президента России
26 сентября 2020, 00:25
Геостратег высказался о сигнале Путина чиновникам: "Не вынуждайте меня..."
26 сентября 2020, 08:40
Вышел из доверия: зачем Макрон слил в прессу свой разговор с Путиным
24 сентября 2020, 09:55
"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымского канала
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.