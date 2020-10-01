Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева

Такое заявление сделал в среду представитель российской делегации на переговорах в Трёхсторонней контактной группе. Он отметил, что Киев последовательно идёт по пути силового сценария.

Сначала Верховная рада Украины приняла постановление о местных выборах, которое прямо нарушает Минские соглашения. Потом администрация президента Украины заявила, что главной целью украинской делегации является возвращение всех "временно оккупированных территорий исключительно на украинских условиях".

Это принципиально противоречит самой основе Минских соглашений, - отметил Грызлов.

Напомним, что Минские соглашения обязывают Украину дать Донбассу особый статус и провести там местные выборы. И только после этого Киев должен получить контроль над участком российско-украинской границы. Однако украинская сторона требует, чтобы ей передали границу, а республики Донбасса сложили оружие до амнистии, особого статуса и местных выборов. В Москве опасаются, что в этом случае ВСУ просто устроят массовую зачистку в регионе.