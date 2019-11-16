Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дело в «фактических обстоятельствах»: Помпео объяснил разницу в признании статус...
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Посол России в США подчеркнул важность культурных обменов между странами
Главная / В России

Украина уже могла бы вернуть свои катера и буксир из Керчи

16 ноября 2019, 17:39  •  113 • В России

Буквально накануне ряд СМИ сообщил, что Украина вскоре получил свои катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу», устроившие провокацию в Керченском проливе, взятые на абордаж российскими пограничниками и стоящие сейчас у причала в Керчи. И этот возврат «трофеев» должен, мол, произойти до встречи в «нормандском формате», которая, как явствует из утечек от источников в правительствах Франции и Германии, произойдет 9 декабря.

На Украине это сообщение встретили с ликованием, тем более, что в октябре новый министр иностранных дел Незалежной Вадим Пристайко объявил, что два бронекатера и буксир вскоре вернутся в состав ВМСУ. Однако, как выясняется, и господин Пристайко, и новые источники поторопились. Поскольку, как следует из заявления МИД России, вопрос о возвращении задержанных плавсредств ни в коей мере не увязывается с проведением саммита в «нормандском формате».

Более того, Украина действительно уже давно могла бы вернуть свои катера и буксир, но ровно на тех условиях, которые были озвучены в Москве. Их в начале ноября озвучил член Совета Федерации России Сергей Цеков. Они достаточно просты – Украина должна взять на себя обязательства и дать «гарантии дальнейшей сохранности» задержанных судов как «вещественных доказательств». А еще Киев для этого обязан признать, что украинские моряки совершили провокацию и нарушили международные нормы, в частности, порядок прохода кораблей через Керченский пролив.

- Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент, - подтвердили в российском Министерстве иностранных дел и подчеркнули, что менять эти условия никто не собирается. Для Киева же пойти на эти условия практически невозможно, поскольку означает не только признание своей вины в этой провокации, но и констатацию того, что значительная часть обвинений России со стороны Украины просто высосана из пальца, является порождением нездоровой фантазии и не имеет под собой абсолютно никаких оснований. В Москве, которая недавно выпустила задержанных моряков ВМСУ и находившихся с ними офицеров СБУ в рамках двустороннего обмена удерживаемыми лицами, также подчеркнули, что в любом случае вооружение, имевшееся на украинских судах, и документы останутся в распоряжении российской стороны.

Так что, Киеву придется выбирать. Или снова ждать неизвестно сколько и чего, или же пойти на условия Москвы и вернуть в состав ВМСУ добрую четверть (а то и треть) своего военно-морского флота. И вряд ли Макрон или Меркель будут помогать в решении этого вопроса Зеленскому в ходе переговоров на общем рандеву. У них и без того есть что обсуждать и решать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



113
Источник
Похожие новости
15 ноября 2019, 02:39
Владимир Путин: Украине нужно не за морем счастья искать, а налаживать отношения с соседями
16 ноября 2019, 01:24
Почему Украина стала страной-лузером
15 ноября 2019, 02:39
Так что же такое путинизм? И сохранится ли он после Путина?
15 ноября 2019, 02:39
Как Госдеп вербует оппозиционеров со всего бывшего СССР
15 ноября 2019, 18:54
Украина снова открыла границу с Крымом
15 ноября 2019, 20:24
«Не то же самое, что сдача внаём»: гостиницы запретили размещать в жилых помещениях
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 ноября 2019, 20:09
Лётчики США отказываются летать на "рапторах". А страны массово не покупают F-35
11 ноября 2019, 09:09
Пытки и убийства: В соцсетях рассказали, чем занимался задержанный в Польше нацист
10 ноября 2019, 10:24
"Всё враньё... Горбачёв ждал, кто победит": Последний Маршал СССР об измене экс-президента
14 ноября 2019, 07:28
Соловьёв одним вопросом смог превратить подавшего в суд на него Геращенко в ПРЕДАТЕЛЯ закона Украины
14 ноября 2019, 12:09
"Украина стоит как 4 дивизиона С-400": Ходорковский выболтал стоимость Незалежной
10 ноября 2019, 23:24
"Рыночек порешал": на Украине предприятия закрывают тысячами (Руслан Осташко)
10 ноября 2019, 00:39
"То на мафынке катается, то кушает привселюдно": Речь Зеленского об украинских изобретениях "разобрали" в Сети
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.