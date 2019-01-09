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Украина увеличила объём внешней торговли в 2018 году

09 января 2019, 16:54  •  93 • Украина
Государственная фискальная служба сообщила об увеличении объёма внешней торговли Украины в 2018 году.
 
Reuters
 

Об этом говорится в отчёте ведомства.

Отмечается, что данный показатель достиг $104,188 млрд, что на 12% больше, чем годом ранее.

При этом в отчёте говорится об увеличении отрицательного сальдо торгового баланса. В 2018 году Украина экспортировала товаров на $47,334 млрд, что на 9% больше, чем в 2017-м. При этом импорт товаров в прошлом году вырос на 15% — до $56,854 млрд.

В октябре Госстат Украины сообщал, что страна увеличила импорт товаров из России на 21,2% — до $5,094 млрд за январь — август 2018 года.

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