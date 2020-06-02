Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пегов: новая сила, беспокоящая СБУ, зарождается в Одессе
"Никакой это не мифический "Бук": Антипов обломками доказал свою ...
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
Главная / Политика

Украина уведомила Германию об отказе от переговоров с Донбассом

02 июня 2020, 16:55  •  54 • Политика
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Киев настаивает, что на востоке страны ведет войну с Москвой
Украина не намерена вступать в переговоры с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР напрямую, поскольку война на востоке идет не с ними, а с Россией. Об этом глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба заявил на встрече с министром обороны ФРГ Аннегретой Крамп-Карренбауэр.
"Мы подтвердили ключевые позиции о недопустимости прямого диалога с представителями так называемых ДНР и ЛНР", – сообщил дипломат в "Фейсбук".
По его словам, что показал буквально "пальцем на карте", что и где происходит в Донбассе, чтобы всем стало понятно: Украина воюет не с донецкими и луганскими командирами, а с российскими, которые возглавляют военные корпуса в Донбассе.
На встрече с главой немецкого оборонного ведомства Кулеба также обвинил Россию и в том, что она отказывается идти на компромисс, поэтому переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе буксуют.
Ранее в Верховной раде подтвердили право Киева отказаться от Минских соглашений, поскольку они не соответствуют интересам Украины. Согласно договоренностям, Незалежная должна организовать в Донбассе местные выборы, признать их итоги и только потом устанавливать свои порядки, в том числе на границе. Но Киев сейчас добивается изменения очередности шагов: сначала хочет получить силовой контроль в регионе, а потом думать о демократических процедурах и особом статусе республик. В то же время на Украине не скрывают, что намерены ликвидировать ЛНР и ДНР при первой же возможности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
02 июня 2020, 02:55
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
02 июня 2020, 02:55
"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распада
02 июня 2020, 10:55
Способный достроить "Северный поток - 2" трубоукладчик сменил владельца. Для чего - уже известно
02 июня 2020, 00:55
Трамп в охваченной протестами стране переговорил с Путиным
02 июня 2020, 08:55
"Не подать виду - иначе смерть". Греф своим "наездом" на Михалкова дал сигнал элите - политолог
02 июня 2020, 08:55
"Крым сбежал от бандеровской Украины": Герой Донбасса расставил точки, сказав правду
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 июня 2020, 02:55
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
02 июня 2020, 00:55
Секретные военные карты русских оказались на вооружении у Госдепа: "Очень кстати...
02 июня 2020, 02:55
"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распада
02 июня 2020, 10:55
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
02 июня 2020, 10:55
Способный достроить "Северный поток - 2" трубоукладчик сменил владельца. Дл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 мая 2020, 16:55
США получили "первое китайское предупреждение": Пушков заявил о долгожданном столкновении
27 мая 2020, 00:55
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
01 июня 2020, 00:55
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
26 мая 2020, 16:55
Выгнал из ресторана за георгиевские ленточки в Юрмале. Но русские не сдались
30 мая 2020, 04:55
Испанец из России - о местных нравах: Люди стали исчезать ещё в марте
27 мая 2020, 11:55
США поверили в "Северный поток - 2"
27 мая 2020, 03:55
Как черт ладана: почему Лондон порвал отношения с Москвой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.