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Украина уведомила Германию об отказе от переговоров с Донбассом
02 июня 2020, 16:55 • 54 • Политика
Киев настаивает, что на востоке страны ведет войну с Москвой
Украина не намерена вступать в переговоры с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР напрямую, поскольку война на востоке идет не с ними, а с Россией. Об этом глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба заявил на встрече с министром обороны ФРГ Аннегретой Крамп-Карренбауэр.
"Мы подтвердили ключевые позиции о недопустимости прямого диалога с представителями так называемых ДНР и ЛНР", – сообщил дипломат в "Фейсбук".
По его словам, что показал буквально "пальцем на карте", что и где происходит в Донбассе, чтобы всем стало понятно: Украина воюет не с донецкими и луганскими командирами, а с российскими, которые возглавляют военные корпуса в Донбассе.
На встрече с главой немецкого оборонного ведомства Кулеба также обвинил Россию и в том, что она отказывается идти на компромисс, поэтому переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе буксуют.
Ранее в Верховной раде подтвердили право Киева отказаться от Минских соглашений, поскольку они не соответствуют интересам Украины. Согласно договоренностям, Незалежная должна организовать в Донбассе местные выборы, признать их итоги и только потом устанавливать свои порядки, в том числе на границе. Но Киев сейчас добивается изменения очередности шагов: сначала хочет получить силовой контроль в регионе, а потом думать о демократических процедурах и особом статусе республик. В то же время на Украине не скрывают, что намерены ликвидировать ЛНР и ДНР при первой же возможности.
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