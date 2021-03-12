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Украина утвердила "исторический документ" по Крыму
12 марта 2021, 10:15 • 158 • Политика
Однако раскрывать всех подробностей не стали
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев принял стратегию по "возвращению" Крыма в состав Незалежной, выработав политику "трех китов". О принятом властями решении министр накануне сообщил в социальных сетях.
Так, 10 марта СНБО принял документ, утверждающий стратегию, нацеленную на вхождение полуострова в состав Украины. Позднее Кулеба сообщил на своей странице в социальной сети "Твиттер", что в ходе проведенного заседания украинские власти смогли утвердить "исторический документ".
"Три кита", которые стали выработанным планом, предполагают стратегию, подробностями которой министр делиться не стал, объединение усилий всех участников "Крымской платформы", и синергию, означающую в указанном контексте восстановление международного права, сообщает "Свободная Пресса".
Таким способом, добавил глава внешнеполитического ведомства Украины, Киев сможет "восстановить" суверенитет Украины над Крымом, пишет РИА ФАН.
"Мы не только призываем мир к помощи по возврату Крыма. Украина делает это сама по инициативе президента", – написал министр на своей странице.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев запустил процесс по проверке ратификации Харьковских соглашений 2010 года, в рамках которых Незалежная заключила договор с Россией о дальнейшем пребывании Черноморского флота в Крыму. Постмайданная администрация решила привлечь к ответственности лиц, которые теперь подозреваются в государственной измене. Все 236 депутатов, проголосовавших за продление, и несут ответственность за украинский кризис, уверены власти.
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