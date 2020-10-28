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Украина утратила контроль над большей частью своих вод - адмирал

28 октября 2020, 13:30  •  209 • Политика
Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Незалежной прикинули морские потери
Киев сегодня добивается своей власти над Донбассом, настаивает на возвращении Крыма, однако редко вспоминает о потерянных морских территориях. Между тем, сегодня Украина контролирует лишь малую часть принадлежавшей ей акватории. На это указал адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Кабаненко.
По его подсчетам, до 2014 г. у Незалежной было 137 тыс. квадратных километров суверенных вод, из них 100 тыс. она сейчас не контролирует.
"Это приблизительно как территория Южной Кореи или как территория трех наших приморских областей",
– сравнил адмирал в эфире канала UkrLife. По его мнению, это очень серьезные потери, которые влияют на государственную независимость.
В то же время Кабаненко сомневается, что у Киева получится вернуть акваторию, поскольку для этого нужен флот, которого у Незалежной фактически нет. На военную помощь иностранных партнеров рассчитывать бесполезно: они связаны конвенцией Монтре, ограничивающей право нечерноморских стран на пребывание в Черном море.
Крым же сейчас, по оценке украинского адмирала, превратился в "непотопляемый авианосец". В этих условиях Киев должен думать, как защитить ближнюю морскую зону, а не мечтать о возвращении полуострова.
Ранее эксперты предположили, что Киев задумал построить две новые морские базы, чтобы устроить плацдарм для кораблей НАТО. Однако для подхода к украинскому берегу западному флоту придется пройти через Керченский пролив, полностью контролируемый Россией.

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