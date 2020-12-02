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Украина устроит бойкот Совбезу ООН
02 декабря 2020, 15:10 • 142 • Политика
В Незалежной решили сорвать запланированную встречу с представителями ДНР и ЛНР
В среду, 2 декабря, Украина может устроить бойкот Совету безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
Незалежная решила сорвать встречу СБ ООН. Туда должны прибыть представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В бойкоте примут участие США, Великобритания, Франция, Германия, Эстония и Бельгия – все страны-участницы ОБСЕ, входящие в Совбез, кроме России, отметил украинский министр в беседе с корреспондентом "Интерфакс-Украина".
Это, по его словам, говорит о принципиальной позиции партнеров Киева в СБ ООН. Тем самым дан "четкий ответ" на старания Москвы воздействовать своей пропагандой с помощью международных площадок, добавил Кулеба и поблагодарил участников "нормандского формата" – ФРГ и Францию – "за крепкую солидарную позицию в поддержку Украины".
Сегодня в СБ ООН должна состояться неформальная встреча по "формуле Арриа", посвященная выполнению Минских договоренностей. В качестве участников на онлайн-мероприятие должны прибыть представитель ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова и полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего.
Германия и Франция не дали транслировать встречу с представителями ДНР и ЛНР на сайте ООН. Об этом расскаазал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА "Новости".
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