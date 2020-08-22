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Украина устроила скандал Финляндии из-за Крыма

22 августа 2020, 19:55  •  161 • Политика
Фото: pixabay.com
Финские телевизионщики допустили непростительную ошибку для украинцев
Посольство Украины в Финляндии выразило протест из-за репортажа с указанием Крымского полуострова. Телевизионщики государственного канала страны показали карту, на которой Крым был обозначен как российская территория.
Случай произошел утром в субботу. Скандал подогрело и то, что "ошибка" была допущена во время трансляции интервью главы Финляндии Саули Ниинисте. Разгоряченный по этому поводу пост украинское посольство опубликовало в соцсетях.
The Embassy draws the attention of Yle Uutiset to the fact that it is unacceptable to mark on its maps Crimea, which was...
Опубликовано Embassy of Ukraine in the Republic of Finland and Iceland Суббота, 22 августа 2020 г.
"Посольство обращает внимание Yle Uutiset на то, что недопустимо отмечать на своих картах Крым, который был незаконно аннексирован у Украины в 2014 году в состав России. Требуем изменить карту", – указывается в обращении.
В комментариях пользователи отметили, что телеканал допустил ошибку и даже не извинился за это.
Крымский полуостров присоединился к России в 2014 году по результатам общенародного голосования. Жители высказались за присоединение к российской территории. Украина не признает результаты голосования и настаивает, что Россия присвоила территорию незаконно.

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