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Украина устроила скандал Финляндии из-за Крыма
22 августа 2020, 19:55 • 161 • Политика
Финские телевизионщики допустили непростительную ошибку для украинцев
Посольство Украины в Финляндии выразило протест из-за репортажа с указанием Крымского полуострова. Телевизионщики государственного канала страны показали карту, на которой Крым был обозначен как российская территория.
Случай произошел утром в субботу. Скандал подогрело и то, что "ошибка" была допущена во время трансляции интервью главы Финляндии Саули Ниинисте. Разгоряченный по этому поводу пост украинское посольство опубликовало в соцсетях.
"Посольство обращает внимание Yle Uutiset на то, что недопустимо отмечать на своих картах Крым, который был незаконно аннексирован у Украины в 2014 году в состав России. Требуем изменить карту", – указывается в обращении.
В комментариях пользователи отметили, что телеканал допустил ошибку и даже не извинился за это.
Крымский полуостров присоединился к России в 2014 году по результатам общенародного голосования. Жители высказались за присоединение к российской территории. Украина не признает результаты голосования и настаивает, что Россия присвоила территорию незаконно.
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