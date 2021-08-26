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Украина устроила клоунаду: Грызлов о новом саботаже Киева на переговорах по Донбассу

26 августа 2021, 22:20  •  121 • Политика
Грызлов назвал срыв Украиной заседания подгруппы по Донбассу клоунадой. Киевская делегация потребовала изменить состав участников со стороны Донбасса, пояснил он.
Украина устроила клоунаду на заседании гуманитарной подгруппы по Донбассу, заявил постпред России в контактной группе Борис Грызлов. Он поделился подробностями случившегося.
Речь идёт о заседании, которое состоялось в четверг, 26 августа. По словам Грызлова, киевская делегация сорвала мероприятие, потребовав изменить состав участников со стороны Донбасса.
Эта клоунада была прервана координатором от ОБСЕ, которая была вынуждена закрыть заседание,
- рассказал Борис Грызлов.
Он добавил, что украинская сторона постоянно обостряет ситуацию, и этот раз не стал исключением. Делегация Киева приложила все усилия к тому, чтобы сорвать диалог по всем направлениям политического урегулирования конфликта.

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