Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мы один народ: Лукашенко не признает Крым, белорусы выступили против
Китайские военные эксперты описали бой русского десанта и американских штурмовик...
В Раде заявили о будущем кризисе на Украине. Помощи будут просить у Москвы
"Фальшивая империя рушится": Политолог увидел чёткие "симптомы&qu...
Главная / Политика

Украина установила новые правила въезда в страну: Для русских - особое условие

05 августа 2021, 08:15  •  137 • Политика
С сегодняшнего дня на Украине начинают действовать новые правила въезда в страну, связанные с пандемией коронавируса. Особые условия были введены для прибывающих из России и Индии.
С 5 августа для иностранцев и граждан Украины, прибывающих из других стран на Украину, вводится 10-дневная самоизоляция, которую можно прекратить, сдав ПЦР-тест на коронавирус. Начинается она через 72 часа после прибытия в страну. Иностранец, у которого нет сертификатов о тестировании, должен скачать приложение "Действуй дома".
Иностранцы и лица без гражданства по-прежнему должны предъявить при въезде в страну страховой полис и один из трёх документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или сертификат о вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ.
При этом "особые" условия коснутся тех, кто прибыл из России и Индии. Таких лиц обяжут проходить 14-дневнюю самоизоляцию. Досрочного завершения, как в случае с прибывшими из других стран, не предусмотрено. Такая самоизоляция начинается в момент пересечения границы и не может быть прекращена в течение двух недель. По данным МВД Украины, это правило касается всех лиц, прибывающих из России и Индии, независимо от гражданства.
Отмечается, что новые ограничения не коснутся тех, кто привит любой разрешённой ВОЗ вакциной от коронавируса и имеет соответствующий сертификат, а также граждан Украины, которым ввели хотя бы первую дозу вакцины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






137
Источник
Похожие новости
05 августа 2021, 04:35
В Раде не скрывают: Осенью украинцев ждёт катастрофа
05 августа 2021, 00:00
"Не нуждаемся в одобрительных кивках": Толстой выдал русский расклад ОБСЕ
05 августа 2021, 02:45
От России вновь потребовали изменить решение по Абхазии и Южной Осетии
05 августа 2021, 00:00
Россия заявила в ООН о запоздалой эстонской реакции на дело Навального
05 августа 2021, 06:25
"Наказать Украину": Политолог объяснил логику "страшилок" про "Северный поток - 2"
05 августа 2021, 06:25
Бывший министр труда рассказал, как сам давал взятки: "Они же сразу нагнетают!"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 июля 2021, 03:45
"Света, подожди!" Как на самом деле прошла встреча Байдена и Тихановской
03 августа 2021, 04:55
«Сейчас начнётся такой скандал»: СБУ заявила о «нейтрализации силовой ячейки пророссийской организации»
03 августа 2021, 06:45
Китайские военные эксперты описали бой русского десанта и американских штурмовиков
03 августа 2021, 04:55
"Фальшивая империя рушится": Политолог увидел чёткие "симптомы" на Олимпиаде
31 июля 2021, 06:20
"Чего молчали-то 7 лет?" Ссору Путина и Меркель на переговорах разобрали по минутам
02 августа 2021, 08:45
Грета Тунберг больше не нужна, от нее избавились
30 июля 2021, 08:20
В Киеве паника: «Газпром» начинает демонтаж ведущего на Украину газопровода
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.