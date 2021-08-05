Украина установила новые правила въезда в страну: Для русских - особое условие

С сегодняшнего дня на Украине начинают действовать новые правила въезда в страну, связанные с пандемией коронавируса. Особые условия были введены для прибывающих из России и Индии.

С 5 августа для иностранцев и граждан Украины, прибывающих из других стран на Украину, вводится 10-дневная самоизоляция, которую можно прекратить, сдав ПЦР-тест на коронавирус. Начинается она через 72 часа после прибытия в страну. Иностранец, у которого нет сертификатов о тестировании, должен скачать приложение "Действуй дома".

Иностранцы и лица без гражданства по-прежнему должны предъявить при въезде в страну страховой полис и один из трёх документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или сертификат о вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ.

При этом "особые" условия коснутся тех, кто прибыл из России и Индии. Таких лиц обяжут проходить 14-дневнюю самоизоляцию. Досрочного завершения, как в случае с прибывшими из других стран, не предусмотрено. Такая самоизоляция начинается в момент пересечения границы и не может быть прекращена в течение двух недель. По данным МВД Украины, это правило касается всех лиц, прибывающих из России и Индии, независимо от гражданства.

Отмечается, что новые ограничения не коснутся тех, кто привит любой разрешённой ВОЗ вакциной от коронавируса и имеет соответствующий сертификат, а также граждан Украины, которым ввели хотя бы первую дозу вакцины.