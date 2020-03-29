Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов • 347 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер По итогам 2019 года вновь сократился объем товарооборота между Россией и Украиной. Не в последнюю очередь из-за того, что год назад, в апреле 2019 года, украинское правительство Гройсмана возобновило притихшую было санкционную войну. В итоге всех санкций и контрсанкций за шесть лет, с 2013 по 2019 год, объем товарооборота между странами сократился почти в четыре раза — с 38,5 до 10,2 миллиарда долларов (здесь и далее данные украинской таможенной статистики, которые не включают в себя показатели торговли России с ЛДНР). "Украинские власти неизменно хвалятся тем, что на фоне сокращения поставок в Россию растет объем поставок в ЕС, что Украина повысила свою энергобезопасность, отказавшись от закупок российского газа, что чувствительные сектора украинской промышленности "импортозаместили" российскую продукцию, и прочими подобными "перемогами". На самом же деле утверждения о замещении экспорта в Россию экспортом в ЕС, равно как и другие утверждения в этом ряду, — ложь. Потеря российского рынка для украинской промышленности стала не менее мощным ударом, чем развал СССР. Только с учетом гораздо худшего исходного состояния самой промышленности. Так ситуация выглядит даже по итогам 2019 года — лучшего для Украины после 2013-го в экономическом смысле. И перед началом серьезнейшего (в этом-то уже никто не сомневается) кризиса. Отдельные украинские эксперты периодически приоткрывали правду. Что газ Украина все равно покупает российский, но с европейской наценкой. Что уголь Украина преимущественно импортирует тоже российский (а частично, видимо, и донбасский под видом российского). Что 40 процентов топлива на АЗС — российского происхождения. Что "импортозамещение" зачастую ограничивается тем же, чем при закупке по гособоронзаказу грузовиков МАЗ с российскими двигателями ЯМЗ ограничивалось участие корпорации "Богдан", принадлежащей семейству Порошенко, — прикручиванием колес и съемом сливок с контрактов. Для оценки же влияния изменений в товарообороте на экономики двух стран достаточно проанализировать цифры. В 2013 году Россия экспортировала на Украину товаров на 23,4 миллиарда долларов, а импортировала на 15,1 миллиарда. И если Украина для России была важным, но далеко не главным торговым партнером, то для Украины доля России в общем объеме украинского экспорта составляла 23,8%, доля в импорте была еще большей — 30,4%. Россия была для Украины торговым партнером номер один с большим отрывом. К 2019 году от российского экспорта на Украину формально осталось меньше трети — семь миллиардов долларов. Но это если не учитывать российский газ, который де-юре оформлен как европейский. При нормальном же подсчете выходит, что российский экспорт сократился немногим более чем в 2,5 раза. А вот украинский экспорт в Россию обвалился почти в пять раз — до 3,2 миллиарда. В абсолютном выражении потери России несколько больше: 14,3 против 11,9 миллиарда долларов. Но 14,3 миллиарда долларов для России — это 0,8% ВВП. А 11,9 миллиарда для Украины — это восемь процентов ВВП. То есть удар по украинской экономике и особенно ее промышленности в результате сокращения товарооборота оказался десятикратно большим, чем по российской. Заместила ли Украина потерянные на российском направлении объемы поставок поставками в ЕС или другие страны? Нет. Экспорт в страны ЕС за шесть лет вырос всего на четыре миллиарда долларов. Даже если не учитывать товарную структуру поставок в Россию и ЕС, то выходит, что в денежном выражении на европейском рынке Украина смогла компенсировать лишь треть потерь на российском рынке. Со всеми прочими странами все еще хуже. Экспорт в них за те же годы упал на те же четыре миллиарда долларов. То есть никакого замещения российского рынка не произошло. Причины масштабных потерь для украинской экономики из-за утраты российского рынка таятся в специфике структуры украинско-российской торговли. В 2013 году в десятке крупнейших по объемам продаж в Россию украинских товаров было четыре машиностроительных позиции (вагоны, турбореактивные двигатели и так далее), четыре вида металлопродукции, по одной позиции химической и пищевой промышленности. То есть сырьевых товаров в топ-10 не было вовсе, а лидировали товары с высокой добавленной стоимостью. В общем объеме украинского экспорта сырье занимало минимальную долю, превалировали товары конечного потребления. Десятка крупнейших по объемам продаж на Украину российских товаров была в значительной мере представлена сырьем: газ, уголь, сырая нефть, руда и железные концентраты. Доля поставляемого Россией на Украину сырья в 2013 году приближалась к 60 процентам от поставок. В 2019 году в первой десятке товаров украинского экспорта в Россию (а это почти половина экспорта) было пять видов металлопродукции, три вида химической продукции первого передела и две машиностроительных позиции (запчасти для локомотивов и жидкостные насосы). Только машиностроительные позиции и можно рассматривать в качестве товаров с относительно высокой добавленной стоимостью, хотя это далеко не турбореактивные двигатели. Остальное — продукция первого-второго передела. В первой десятке поставляемых из России на Украину товаров в 2019 году (с газом это три четверти всех поставок) сырьевых позиций осталось только две (газ и уголь). Да и в целом доля сырьевых поставок из России с учетом газа сократилась до 45 процентов. И это несмотря на резкий рост импорта угля — что вряд ли можно обозначить как успех Украины, учитывая заявления о достижении энергонезависимости. Наглядно негативные для Украины тенденции в изменении структуры торговли с Россией демонстрирует изменение объемов и доли высокотехнологичных товаров, в частности продукции машино- и приборостроения. Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными. И это не учитывая того, что среди прочих экспортно-импортных операций у России теперь явное преимущество по поставкам товаров конечного потребления — хотя бы благодаря ввозу на Украину нефтепродуктов на 1,9 миллиарда долларов. ...При этом Украине так и не удалось никуда пристроить свои товары, ранее поставлявшиеся преимущественно в Россию. Возьмем, например, 20 товаров, по которым объемы поставок в Россию в 2013 году были наибольшими и при этом по которым доля России была существенной — превышала 35 процентов. Общий объем экспорта этих товаров в 2013-м составлял впечатляющие 10,8 миллиарда долларов, из которых 7,1 миллиарда приходилось на Россию. Теперь в Россию их поставляется на 1,2 миллиарда. Удалось ли заместить хотя бы часть из потерянных в России 5,9 миллиарда на других рынках? Нет, конечно. Наоборот, поставки на другие рынки, включая рынки ЕС, тоже сократились — более чем на 1,2 миллиарда долларов. Экспорт наиболее высокотехнологичных товаров из этой двадцатки либо обвалился многократно (вагоны, турбореактивные двигатели, трансформаторы, телевизоры и мониторы), либо вообще обнулился, как по железнодорожным локомотивам. Из всего описанного следует печальный для Украины вывод. Без России Украина высокотехнологичные товары производить почти не может, а те, что может, никому на мировом рынке не нужны. Из кооперационных цепочек с российскими предприятиями украинские выпали, при этом встроиться в кооперационные цепочки западных компаний им никто не дает. Рынок для несырьевых товаров в России потерян, а в других местах не приобретен. И что самое главное: даже если бы вдруг политика Украины поменялась диаметрально, вернуться на российский несырьевой рынок в основном уже нереально. Он просто занят. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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