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Украина усилит контроль на границе во время «объединительного собора»
14 декабря 2018, 22:54 • 72 • Украина
Пограничная службы Украины будет проводить дополнительные проверки на границе во время проведения «объединительного собора» в Киеве, чтобы выявить лиц, которые смогут помешать мероприятию.
РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.
«Дополнительные меры направлены на то, чтобы выявить лиц, которые могут способствовать провокациям или осуществлять их в течение завтрашнего дня во время объединительного собора. Это комплекс мероприятий: это и дополнительные проверки, и другие мероприятия, которые мы выполняем в пределах компетенции», — приводит его слова УНН.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к мировому сообществу в связи с давлением на УПЦ МП.
«Объединительный собор» запланирован на 15 декабря. По данным украинских СМИ, в нём примет участие президент Украины Пётр Порошенко.
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