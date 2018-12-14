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Украина усилит контроль на границе во время «объединительного собора»

14 декабря 2018, 22:54  •  72 • Украина
Пограничная службы Украины будет проводить дополнительные проверки на границе во время проведения «объединительного собора» в Киеве, чтобы выявить лиц, которые смогут помешать мероприятию.
 
РИА Новости
 

Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

«Дополнительные меры направлены на то, чтобы выявить лиц, которые могут способствовать провокациям или осуществлять их в течение завтрашнего дня во время объединительного собора. Это комплекс мероприятий: это и дополнительные проверки, и другие мероприятия, которые мы выполняем в пределах компетенции», — приводит его слова УНН.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к мировому сообществу в связи с давлением на УПЦ МП.

«Объединительный собор» запланирован на 15 декабря. По данным украинских СМИ, в нём примет участие президент Украины Пётр Порошенко.

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