Украина упала в цене: Политолог рассказал, как США будут сдавать её России

План США заставить РФ обменять дружбу с Китаем на Украину потерпит крах, потому что Киев растерял всю свою значимость, считает украинский политолог Руслан Бортник.

США хотели бы, чтобы Россия обменяла дружбу с Китаем на Украину, но этого не произойдёт, потому что Киев перестал играть важную роль во внешней политике Москвы. Такое мнение высказал украинский политолог Руслан Бортник в эфире украинского телеканала "НАШ".

Эксперт объяснил, что Незалежная не только перестала интересовать Россию, но и утомила США и Европу. Поэтому они раздумывают, как повыгоднее сдать Киев Москве. Для Вашингтона идеальным вариантом было бы отдать Украину России в обмен на отказ от сотрудничества с Китаем. Но этого никогда не произойдёт.

Во-первых, потому что для России Китай является стратегическим партнёром, который определяет возможную победу в геополитическом противостоянии в ближайшие десятилетия. А во-вторых, Москва в более выгодной переговорной позиции, чем Вашингтон. Россия сама может диктовать свои условия США на переговорах.

У Москвы сегодня развязаны руки, она может идти на любые компромиссы с Западом. Она принуждает Запад к переговорам, к каким-то уступкам, потому что в результате всех этих договорённостей Россия ничего не теряет, а только приобретает,

- цитирует Nation News слова украинского политолога.

Подводя итог, Руслан Бортник призвал украинских политиков не питать иллюзий по поводу значимости Украины во внешней политике России. Политолог подчеркнул, что страна растеряла всю свою значимость.

Также он отметил, что сдача Украины американцами, скорее всего, не будет публичной. Вероятнее всего, это произойдёт за кулисами, так как у президента США сейчас и так полно проблем из-за провала в Афганистане и запуска "Северного потока - 2".