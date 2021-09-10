Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату...
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать...
США подали России долларовый сигнал
После гибели главы МЧС политолог рассекретил информацию о преемнике Путина
Главная / Политика

Украина упала в цене: Политолог рассказал, как США будут сдавать её России

10 сентября 2021, 02:25  •  104 • Политика
План США заставить РФ обменять дружбу с Китаем на Украину потерпит крах, потому что Киев растерял всю свою значимость, считает украинский политолог Руслан Бортник.
США хотели бы, чтобы Россия обменяла дружбу с Китаем на Украину, но этого не произойдёт, потому что Киев перестал играть важную роль во внешней политике Москвы. Такое мнение высказал украинский политолог Руслан Бортник в эфире украинского телеканала "НАШ".
Эксперт объяснил, что Незалежная не только перестала интересовать Россию, но и утомила США и Европу. Поэтому они раздумывают, как повыгоднее сдать Киев Москве. Для Вашингтона идеальным вариантом было бы отдать Украину России в обмен на отказ от сотрудничества с Китаем. Но этого никогда не произойдёт.
Во-первых, потому что для России Китай является стратегическим партнёром, который определяет возможную победу в геополитическом противостоянии в ближайшие десятилетия. А во-вторых, Москва в более выгодной переговорной позиции, чем Вашингтон. Россия сама может диктовать свои условия США на переговорах.
У Москвы сегодня развязаны руки, она может идти на любые компромиссы с Западом. Она принуждает Запад к переговорам, к каким-то уступкам, потому что в результате всех этих договорённостей Россия ничего не теряет, а только приобретает,
- цитирует Nation News слова украинского политолога.
Подводя итог, Руслан Бортник призвал украинских политиков не питать иллюзий по поводу значимости Украины во внешней политике России. Политолог подчеркнул, что страна растеряла всю свою значимость.
Также он отметил, что сдача Украины американцами, скорее всего, не будет публичной. Вероятнее всего, это произойдёт за кулисами, так как у президента США сейчас и так полно проблем из-за провала в Афганистане и запуска "Северного потока - 2".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





104
Источник
Похожие новости
09 сентября 2021, 22:45
Глава МИД Венгрии разъяснил положения закона против гомосексуалистов: "Это безумие"
10 сентября 2021, 00:35
"Вы мне об этом не говорили": Путин удивил Лукашенко решением по авиасообщению
10 сентября 2021, 00:35
Команда "Взять Донецк и Луганск": Киев сделал заявление
09 сентября 2021, 22:45
Политолог объяснил смысл встречи Путина и Лукашенко: "Эти вопросы важнее, чем казалось"
09 сентября 2021, 22:45
Предсказание Лукашенко сбылось: Встреча с Путиным завершилась спустя 3 часа
09 сентября 2021, 22:45
Путин после встречи с Лукашенко: Все 28 союзных программ согласованы
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 сентября 2021, 00:35
"Вы мне об этом не говорили": Путин удивил Лукашенко решением по авиасообще...
10 сентября 2021, 00:35
Команда "Взять Донецк и Луганск": Киев сделал заявление
10 сентября 2021, 00:35
Что будет с поставками газа после ухода Меркель: В Кремле рассказали об обязательства...
10 сентября 2021, 00:35
Взрыв на пути патруля в Сирии: Военный из России погиб
10 сентября 2021, 00:30
«У США не осталось механизмов контроля»: что стоит за словами главы Госдепа о едином ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 сентября 2021, 03:15
Мигранты сменили власть в Молдавии. Русским приготовиться? Метод Санду разоблачил политолог
05 сентября 2021, 09:40
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
05 сентября 2021, 14:15
G7 придётся жить без "русского волка". Россия опровергла Токио
08 сентября 2021, 01:50
Захарова указала на "циничный эксперимент" Киева
04 сентября 2021, 06:10
"России доверять нельзя": Японцы предложили начать войну после слов Лаврова о Курилах
06 сентября 2021, 02:10
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
05 сентября 2021, 22:30
Чубайс предложил начать закупки в ЕС, чтобы повысить пенсии в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.