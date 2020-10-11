Украина уничтожает свои целебные лиманы, пытаясь обезводить Крым • 46 • Украина

Практически погиб уникальный природный объект на юге Херсонской области. Пересыхает древний лиман под названием Лемурийское озеро, которое является частью залива Сиваш.



Десятки тысяч больных получали здесь избавление от тяжёлых недугов. По утверждению специалистов, розовые воды и целебные грязи окрестных берегов настолько богаты минеральными соединениями, что знаменитое Мёртвое море Израиля не сравнится с их лечебным эффектом. Часто случалось, человека приносили на грязевые ванны на носилках, а через неделю-другую страдалец поднимался сам.



Вода эта имеет розовый оттенок благодаря особой одноклеточной водоросли, вырабатывающей β-каротин и другие полезные каротиноиды. Последнее десятилетие на Лемурийское озеро началось настоящее паломничество. Кроме украинцев, за излечением сюда поехали поляки, немцы, белорусы. Однако вскоре ничего не останется от чудодейственных сивашских грязей. Вместо лимана уже простираются километры пересохшего солончака.



Село Ивановка Чаплинского района Херсонщины — ближайшее к озеру. Люди с тревогой замечают, что за считанные недели осени розовые волны отступили от прибрежной черты на километр. По дну водоёма теперь катаются на машинах. Для селян это катастрофа. Если лиманы Сиваша окончательно высохнут — минеральная грязь не только превратится в корку, главное, она потеряет лечебные свойства. Тогда никто не приедет сюда «поправлять здоровье», а туристический бизнес Присивашья окончательно умрёт.



У местных жителей практически нет других источников дохода. Многие молодые мужчины подписали армейский контракт и сидят в окопах Донбасса. Остальные выживают за счёт браконьерской рыбалки, огородов и домашнего скота. Заработок от оздоровительного туризма стал настоящим спасением. Традиционная медицина для украинцев слишком дорога, народ готов ехать куда угодно, лишь бы облегчить недуги.



— Как безработная я состояла на учёте в службе занятости, держалась только благодаря корове. Больше помогать некому — сын служит в 72-й бригаде морской пехоты, шестой год воюет на востоке. Благодаря лиману решилась открыть свой «мини-отель». Сначала приехали всего пять гостей, а нынешним летом — уже пятьдесят! Большинство, чтобы лечиться на нашем Лемурийском озере. Если оно исчезнет, нам конец — убеждена Виктория Рольян из соседней Григорьевки.



Присивашскую объединённую территориальную общину называют региональной столицей экотуризма Херсонщины. Каждое четвёртое здешнее домовладение успело получить статус «зелёной усадьбы». На деньги курортников реконструируют водопровод, отремонтировали улицы, обустроили детскую площадку и цветники. Вроде бы по всей Украине продолжается COVID-кризис и поступления от налога на доходы физических лиц падают. Зато вокруг лиманов Сиваша эти доходы только растут. За минувшее лето сёла Ивановка и Григорьевка посетило рекордное количество отдыхающих — больше 15 тысяч взрослых и детей.



_— Очень не хотелось ставить крест на туризме, который позволяет нам выжить — и только из-за того, что Сиваш обмелел, — сокрушается председатель Присивашской общины Сергей Клищевский. Однако от подробных комментариев общинный голова отказался. Он сам и его земляки прекрасно знают причину катастрофического падения уровня «Розового озера». Только вот обсуждать подобные вещи сейчас реально опасно.



Буквально рядом, в Новотроицком районе самую узкую часть залива Сиваш пересекает насыпная дамба, возведённая ещё при Советском Союзе. По дамбе идёт единственный сухопутный маршрут, связывающий материк с Крымом. Больше полувека назад тут была построена насосная станция, чтобы перекачивать сивашскую воду в Лемурийское озеро. Увы, отряд украинских националистов разрушил станцию. Заезжие бандеровцы кричали, что не дадут использовать рапу залива в качестве сырья для содового завода в крымском Краснопёрекопске.



Кто не знает, рапа — это солёная вода высокой степени минерализации. Именно она даёт жизнь лечебным грязям. ПАО «Крымский содовый завод» всё равно работает, даже при нынешней засухе водных запасов предприятию пока хватает. А вот расположенное на мелком северном берегу Лемурийское озеро от жажды умирает прямо на глазах. Что будет, когда Сиваш за дамбой окончательно высохнет?



Прямо потребовать вновь включить насосную станцию люди боятся. Можно получить уголовную статью за «сепаратизм» и «содействие российским оккупантам». Тем более, двери станции опечатаны СБУ. Рядом украинские доты, пограничные вышки, проволока заграждений.



Единственная почти маразматическая надежда — коллективное письмо в Верховную Раду и президенту Зеленскому, которое подготовили активисты Присивашской общины. Селяне даже не вспоминают, что им «тоже надо с чего-то выживать». Они пытаются доказать, мол, если в Сиваше вообще исчезнет вода, по тверди земной русские смогут за считанные минуты добраться до противоположного берега. Хоть пешком, хоть на танках. То есть, вместо естественного препятствия придётся возводить новые укрепления, как в Геническом и Каланчакском районах херсонского приграничья. Ну а если Лемурийское озеро будет вновь залито сивашской рапой, «таким образом можно укрепить обороноспособность государства».

Практически погиб уникальный природный объект на юге Херсонской области. Пересыхает древний лиман под названием Лемурийское озеро, которое является частью залива Сиваш.Десятки тысяч больных получали здесь избавление от тяжёлых недугов. По утверждению специалистов, розовые воды и целебные грязи окрестных берегов настолько богаты минеральными соединениями, что знаменитое Мёртвое море Израиля не сравнится с их лечебным эффектом. Часто случалось, человека приносили на грязевые ванны на носилках, а через неделю-другую страдалец поднимался сам.Вода эта имеет розовый оттенок благодаря особой одноклеточной водоросли, вырабатывающей β-каротин и другие полезные каротиноиды. Последнее десятилетие на Лемурийское озеро началось настоящее паломничество. Кроме украинцев, за излечением сюда поехали поляки, немцы, белорусы. Однако вскоре ничего не останется от чудодейственных сивашских грязей. Вместо лимана уже простираются километры пересохшего солончака.Село Ивановка Чаплинского района Херсонщины — ближайшее к озеру. Люди с тревогой замечают, что за считанные недели осени розовые волны отступили от прибрежной черты на километр. По дну водоёма теперь катаются на машинах. Для селян это катастрофа. Если лиманы Сиваша окончательно высохнут — минеральная грязь не только превратится в корку, главное, она потеряет лечебные свойства. Тогда никто не приедет сюда «поправлять здоровье», а туристический бизнес Присивашья окончательно умрёт.У местных жителей практически нет других источников дохода. Многие молодые мужчины подписали армейский контракт и сидят в окопах Донбасса. Остальные выживают за счёт браконьерской рыбалки, огородов и домашнего скота. Заработок от оздоровительного туризма стал настоящим спасением. Традиционная медицина для украинцев слишком дорога, народ готов ехать куда угодно, лишь бы облегчить недуги.— Как безработная я состояла на учёте в службе занятости, держалась только благодаря корове. Больше помогать некому — сын служит в 72-й бригаде морской пехоты, шестой год воюет на востоке. Благодаря лиману решилась открыть свой «мини-отель». Сначала приехали всего пять гостей, а нынешним летом — уже пятьдесят! Большинство, чтобы лечиться на нашем Лемурийском озере. Если оно исчезнет, нам конец — убеждена Виктория Рольян из соседней Григорьевки.Присивашскую объединённую территориальную общину называют региональной столицей экотуризма Херсонщины. Каждое четвёртое здешнее домовладение успело получить статус «зелёной усадьбы». На деньги курортников реконструируют водопровод, отремонтировали улицы, обустроили детскую площадку и цветники. Вроде бы по всей Украине продолжается COVID-кризис и поступления от налога на доходы физических лиц падают. Зато вокруг лиманов Сиваша эти доходы только растут. За минувшее лето сёла Ивановка и Григорьевка посетило рекордное количество отдыхающих — больше 15 тысяч взрослых и детей._— Очень не хотелось ставить крест на туризме, который позволяет нам выжить — и только из-за того, что Сиваш обмелел, — сокрушается председатель Присивашской общины Сергей Клищевский. Однако от подробных комментариев общинный голова отказался. Он сам и его земляки прекрасно знают причину катастрофического падения уровня «Розового озера». Только вот обсуждать подобные вещи сейчас реально опасно.Буквально рядом, в Новотроицком районе самую узкую часть залива Сиваш пересекает насыпная дамба, возведённая ещё при Советском Союзе. По дамбе идёт единственный сухопутный маршрут, связывающий материк с Крымом. Больше полувека назад тут была построена насосная станция, чтобы перекачивать сивашскую воду в Лемурийское озеро. Увы, отряд украинских националистов разрушил станцию. Заезжие бандеровцы кричали, что не дадут использовать рапу залива в качестве сырья для содового завода в крымском Краснопёрекопске.Кто не знает, рапа — это солёная вода высокой степени минерализации. Именно она даёт жизнь лечебным грязям. ПАО «Крымский содовый завод» всё равно работает, даже при нынешней засухе водных запасов предприятию пока хватает. А вот расположенное на мелком северном берегу Лемурийское озеро от жажды умирает прямо на глазах. Что будет, когда Сиваш за дамбой окончательно высохнет?Прямо потребовать вновь включить насосную станцию люди боятся. Можно получить уголовную статью за «сепаратизм» и «содействие российским оккупантам». Тем более, двери станции опечатаны СБУ. Рядом украинские доты, пограничные вышки, проволока заграждений.Единственная почти маразматическая надежда — коллективное письмо в Верховную Раду и президенту Зеленскому, которое подготовили активисты Присивашской общины. Селяне даже не вспоминают, что им «тоже надо с чего-то выживать». Они пытаются доказать, мол, если в Сиваше вообще исчезнет вода, по тверди земной русские смогут за считанные минуты добраться до противоположного берега. Хоть пешком, хоть на танках. То есть, вместо естественного препятствия придётся возводить новые укрепления, как в Геническом и Каланчакском районах херсонского приграничья. Ну а если Лемурийское озеро будет вновь залито сивашской рапой, «таким образом можно укрепить обороноспособность государства». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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