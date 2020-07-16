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Украина «уходит» в виртуальное пространство
16 июля 2020, 13:00 • 74 • Украина
Отказываясь прямых закупок российского газа с 25% скидками, Киев сотрудничает севропейскими посредниками, перепродающими часть поставленного им российского газа со значительной комиссией за транзит.
Отказавшись в 2014 году выполнять контрактные условия по поставкам российского газа, нарушая обязательства по транзиту в Европу голубого топлива, а также задолжав значительные суммы по предыдущим контрактам, Украина прекратила напрямую закупать у России энергоресурсы. Чтобы избежать выплат по долгам, украинские власти придумали новую схему, позволяющую обойти требования российских поставщиков газа:закупка газа у европейских посредников.
После заключения в начале 2020 года нового российско-украинского транзитного договора, Киев провел переговоры с Польшей, Словакией и Венгрией по введению новой системы «виртуального» реверса. Главным отличием от старой схемы стала отмена необходимости физического перекачивания газа на территорию европейских государств. Подписав межоператорское соглашение о запуске виртуального соединения ГТС украинские энергетики отбирают часть транзитного российского газа на своей территории, оформляя это закупкой газа у Европы.
Таким образом украинские энергетики объявили о возможности закачивать на 30% газа больше, чем ранее. Можно это считать «очередной победой» над «Газпромом»? Смотря с какой стороны посмотреть.
«Газпром» при заключении нового договора 2020 года предлагал 25% скидку в случае прямых поставок газа на Украину. Под надуманными предлогами Киев гордо отказался и, платя за свою «независимость» значительную комиссию европейцам, будет повышать стоимость газа для населения и промышленности. За все нужно платить, таковы реалии рынка, только кому это выгодно? Явно не населению Украины.
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