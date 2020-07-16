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Украина «уходит» в виртуальное пространство

16 июля 2020, 13:00  •  74 • Украина

Отказываясь прямых закупок российского газа с 25% скидками, Киев сотрудничает севропейскими посредниками, перепродающими часть поставленного им российского газа со значительной комиссией за транзит.
Отказавшись в 2014 году выполнять контрактные условия по поставкам российского газа, нарушая обязательства по транзиту в Европу голубого топлива, а также задолжав значительные суммы по предыдущим контрактам, Украина прекратила напрямую закупать у России энергоресурсы. Чтобы избежать выплат по долгам, украинские власти придумали новую схему, позволяющую обойти требования российских поставщиков газа:закупка газа у европейских посредников.

Газ реверсом поступает на Украину из европейских стран после транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) из России. До 2020 года украинские энергетикипреимущественно перекачивали газ через физическую газовую инфраструктуру соседних Польши, Венгрии и Словакии, задействовав часть мощностей ГТС этих стран для обратной перекачки газа на Украину.

После заключения в начале 2020 года нового российско-украинского транзитного договора, Киев провел переговоры с Польшей, Словакией и Венгрией по введению новой системы «виртуального» реверса. Главным отличием от старой схемы стала отмена необходимости физического перекачивания газа на территорию европейских государств. Подписав межоператорское соглашение о запуске виртуального соединения ГТС украинские энергетики отбирают часть транзитного российского газа на своей территории, оформляя это закупкой газа у Европы.

Таким образом украинские энергетики объявили о возможности закачивать на 30% газа больше, чем ранее. Можно это считать «очередной победой» над «Газпромом»? Смотря с какой стороны посмотреть.

«Газпром» при заключении нового договора 2020 года предлагал 25% скидку в случае прямых поставок газа на Украину. Под надуманными предлогами Киев гордо отказался и, платя за свою «независимость» значительную комиссию европейцам, будет повышать стоимость газа для населения и промышленности. За все нужно платить, таковы реалии рынка, только кому это выгодно? Явно не населению Украины.

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