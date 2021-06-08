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Украина указала НАТО на "самую большую ошибку"

08 июня 2021, 04:55  •  71 • Политика
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина указала НАТО на "самую большую ошибку". Она напомнила, что Киев всё ещё ожидает её исправления.
Стефанишина напомнила о событиях 2008 года, когда произошёл Бухарестский саммит НАТО. По мнению вице-премьера, ответов от Североатлантического Альянса не только лидеры Украины, но и рядовые граждане ждут уже 13 лет.
"И после 13 лет молчания украинцы и лидеры Украины понимают, что молчание не приносит ответов от другой стороны. Это абсолютно самая большая ошибка, которую могли сделать союзники", - произнесла Стефанишина во время конференции в Киеве.
Она имела ввиду отсутствие ответа и Украине, и Грузии относительно обещания, данного на Бухарестском саммите, пишет "Европейская правда". Стефанишина подчеркнула: в Киеве ждут, когда НАТО назначит конкретный день вступления Украины в Альянс, и это будет "историческим ответом".
Вице-премьер подчеркнула, что Украина уже выполняет функции члена НАТО, внося вклад в коллективную оборону и безопасность – "фактически укрепляет южный фланг" Альянса.
В 2008 году страны НАТО сообщили Грузии и Украине, что те имеют право стать частью организации. Тогда стало известно, что окончательное решение о членстве будет принято позднее. Сроки определены не были. Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время много раз затрагивал тему вступления Украины в НАТО. Он убеждён: только так можно прекратить конфликт в Донбассе.
В Кремле полагают, что это будет не выходом из сложной ситуации, а ещё большим погружением в неё. Членство в НАТО усугубит внутриукраинские проблемы. По мнению различных экспертов, Украина не станет частью Альянса ещё лет 15-20.

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