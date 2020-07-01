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Украина угрожает России из-за голосования в Крыму
01 июля 2020, 20:00 • 18 • Политика
Киев возмущен общероссийским плебисцитом по Конституции и присутствием на полуострове иностранных наблюдателей
Украина выразила протест в связи с проведением в Крыму голосования по поправкам в Конституцию РФ и визитом на полуостров в качестве наблюдателей депутатов Европарламента из Франции, депутата парламента Берлина, а также общественных деятелей и журналистов из Болгарии, Венгрии и Германии. Об этом говорится в заявлении МИД Незалежной.
В министерстве считают, что присутствие иностранцев в российском регионе нарушает украинское законодательство, а их участие в плебисците не носит официального статуса.
В Киеве угрожают организаторам голосования в Крыму наказанием. Дипведомство призвало международное сообщество еще усилить давление на Россию, в частности, ввести очередные персональные санкции.
Как говорится, хорошо, что не индивидуальные в отношении всех пришедших на избирательные участки крымчан.
А между тем, к моменту написания статьи уже известно, что проголосовать пришли свыше 75% имеющих право голоса жителей Крыма – это 1 млн 126 тыс человек. Как сообщает Крыминформ, всего в Республике зарегистрировано 1 499 112 избирателей.
Иностранных наблюдателей крымчане встречали с хлебом-солью. Тем приходилось проявить чудеса ловкости, чтобы вкусить российские дары, будучи в масках.
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