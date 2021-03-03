Украина угрожает Крыму «Точками-У» • 377 • Украина

Самые масштабные за последние семь лет ракетно-артиллерийские учения ВСУ намечены на границе с полуостровом. Как сообщают источники в Минобороны Украины, речь идёт о полигоне Ягорлык. Туда уже перебросили ракетные тактические комплексы «Точка-У» — самое мощное оружие этой страны.



Ягорлык – крайний юг Херсонщины у северо-западного побережья Крыма. По ту сторону Каркинитского залива Черного моря - российская Евпатория. Точная дата начала маневров пока не объявлена, но командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев говорит о ближайших днях. По утверждению генерал-лейтенанта, нынешние действия украинских войск якобы станут ответом на серию аналогичных учений ВДВ РФ на крымском мысе Опук и близ населенного пункта Дубровичи в Рязанской области.



Сейчас вблизи Перекопа сконцентрирована украинская десантно-штурмовая группировка, практически весь плавающий состав кораблей ВМСУ, артиллерия, авиация и дивизионы противовоздушной обороны. Среди прочего, прямо у границы в районе Чаплинки развернуты подразделения 1039-го зенитно-ракетного полка. Под Херсоном разместилась 11-я армейская авиабригада с ударными и десантными вертолетами «Ми-8». Кроме того, у контрольно-пропускного пункта «Чонгар» начала действовать группа постановки радиопомех 20-го отдельного батальона РЭБ, срочно переброшенная из прифронтовой зоны Луганской области.



Однако тревожней всего выглядит видео, отснятое неподалеку от херсонского поселка Новоалексеевка – последней железнодорожной станции перед Крымом. Там зафиксировали колонну транспортно-заряжающих машин и пусковых установок тактического ракетного комплекса дивизионного звена 9К79−1 «Точка-У». Колонна направляется на Ягорлыкский государственный испытательный полигон Воздушных сил Украины. Уточним, от его береговой черты до крымского побережья меньше ста километров. Если учитывать дальность полета, эти ракеты за считанные минуты способны достичь Симферополя, Севастополя, а также обрушиться на Крымский мост. Напомним, в августе 2014 они поразили цели на востоке Донецкой области и на окраине самого Донецка.



Характерная подробность. Первым выложил видеокадры из Новоалексеевки националистический тelegram-канал «Черговий ООС». То есть, в Киеве явно и открыто угрожают российской стороне. Есть еще знаковые подробности, добытые оперативным путем. Оказывается, на марше находятся и ракетные комплексы 107-й реактивной артиллерийской бригады, дислоцированной под Полтавой, в местечке Кременчуг. Что заставило перебазировать их за 400 км? И главный вопрос, решится ли украинское командование на реальные пуски «Точки-У»?



Имея такую перспективу, уже в ближайшие часы может быть поднята по боевой тревоге не только военная группировка в Крыму, но и весь Южный округ ВС РФ. По факту в худшем варианте повторяется сценарий декабря 2016 года, когда Киев закрыл зону Черного моря в районе полетной информации «Симферополь» для стрельб зенитно-ракетными системами С-300 с того же Ягорлыкского полигона. Россия ответила серией крайне резких заявлений. Одновременно киевские медиа процитировали ноту из Москвы: «Если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты. Во-вторых, нанесет ответный удар по пусковым установкам».



Для вразумления соседей корабельная группа Черноморского флота заняла позиции у кромки территориальных вод Украины, получив приказ к немедленному применению оружия. Четыре года назад все прошло буквально «на грани». ВСУ действительно совершили несколько десятков пусков в сторону моря, однако ни одна из ракет не свернула в сторону крымского побережья. Хотя траектория полета зачастую проходила в воздушном коридоре, восточная граница которого располагается примерно в 30 км от полуострова.



Теперь на позиции вышли «Точки-У». По сравнению с зенитными С-300 несравненно более грозное оружие. Причем для наземных целей. Последнюю неделю киевские деятели вовсю обсуждают безумную идею отстреляться с Ягорлыка через весь полуостров по полигону Опук под Феодосией. Почему нет, ведь «Крим це Україна». При подобном раскладе обе страны моментально окажутся на пороге не просто Донбасского конфликта, а настоящей широкомасштабной войны. Что вполне входит в стратегические планы новой команды Вашингтона.



Самые масштабные за последние семь лет ракетно-артиллерийские учения ВСУ намечены на границе с полуостровом. Как сообщают источники в Минобороны Украины, речь идёт о полигоне Ягорлык. Туда уже перебросили ракетные тактические комплексы «Точка-У» — самое мощное оружие этой страны.Ягорлык – крайний юг Херсонщины у северо-западного побережья Крыма. По ту сторону Каркинитского залива Черного моря - российская Евпатория. Точная дата начала маневров пока не объявлена, но командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев говорит о ближайших днях. По утверждению генерал-лейтенанта, нынешние действия украинских войск якобы станут ответом на серию аналогичных учений ВДВ РФ на крымском мысе Опук и близ населенного пункта Дубровичи в Рязанской области.Сейчас вблизи Перекопа сконцентрирована украинская десантно-штурмовая группировка, практически весь плавающий состав кораблей ВМСУ, артиллерия, авиация и дивизионы противовоздушной обороны. Среди прочего, прямо у границы в районе Чаплинки развернуты подразделения 1039-го зенитно-ракетного полка. Под Херсоном разместилась 11-я армейская авиабригада с ударными и десантными вертолетами «Ми-8». Кроме того, у контрольно-пропускного пункта «Чонгар» начала действовать группа постановки радиопомех 20-го отдельного батальона РЭБ, срочно переброшенная из прифронтовой зоны Луганской области.Однако тревожней всего выглядит видео, отснятое неподалеку от херсонского поселка Новоалексеевка – последней железнодорожной станции перед Крымом. Там зафиксировали колонну транспортно-заряжающих машин и пусковых установок тактического ракетного комплекса дивизионного звена 9К79−1 «Точка-У». Колонна направляется на Ягорлыкский государственный испытательный полигон Воздушных сил Украины. Уточним, от его береговой черты до крымского побережья меньше ста километров. Если учитывать дальность полета, эти ракеты за считанные минуты способны достичь Симферополя, Севастополя, а также обрушиться на Крымский мост. Напомним, в августе 2014 они поразили цели на востоке Донецкой области и на окраине самого Донецка.Характерная подробность. Первым выложил видеокадры из Новоалексеевки националистический тelegram-канал «Черговий ООС». То есть, в Киеве явно и открыто угрожают российской стороне. Есть еще знаковые подробности, добытые оперативным путем. Оказывается, на марше находятся и ракетные комплексы 107-й реактивной артиллерийской бригады, дислоцированной под Полтавой, в местечке Кременчуг. Что заставило перебазировать их за 400 км? И главный вопрос, решится ли украинское командование на реальные пуски «Точки-У»?Имея такую перспективу, уже в ближайшие часы может быть поднята по боевой тревоге не только военная группировка в Крыму, но и весь Южный округ ВС РФ. По факту в худшем варианте повторяется сценарий декабря 2016 года, когда Киев закрыл зону Черного моря в районе полетной информации «Симферополь» для стрельб зенитно-ракетными системами С-300 с того же Ягорлыкского полигона. Россия ответила серией крайне резких заявлений. Одновременно киевские медиа процитировали ноту из Москвы: «Если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты. Во-вторых, нанесет ответный удар по пусковым установкам».Для вразумления соседей корабельная группа Черноморского флота заняла позиции у кромки территориальных вод Украины, получив приказ к немедленному применению оружия. Четыре года назад все прошло буквально «на грани». ВСУ действительно совершили несколько десятков пусков в сторону моря, однако ни одна из ракет не свернула в сторону крымского побережья. Хотя траектория полета зачастую проходила в воздушном коридоре, восточная граница которого располагается примерно в 30 км от полуострова.Теперь на позиции вышли «Точки-У». По сравнению с зенитными С-300 несравненно более грозное оружие. Причем для наземных целей. Последнюю неделю киевские деятели вовсю обсуждают безумную идею отстреляться с Ягорлыка через весь полуостров по полигону Опук под Феодосией. Почему нет, ведь «Крим це Україна». При подобном раскладе обе страны моментально окажутся на пороге не просто Донбасского конфликта, а настоящей широкомасштабной войны. Что вполне входит в стратегические планы новой команды Вашингтона. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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