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Украина угрожает Крыму полной засухой из-за воссоединения с Россией

20 января 2021, 17:05  •  178 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
От жителей полуострова киевский режим ожидает признания "ошибки" с референдумом
Киеву необходимо довести до жителей Крыма, что они ошиблись в своем решении воссоединиться с Россией, а значит будут и дальше страдать от водной блокады. Об этом заявил бывший глава МИД Незалежной Владимир Огрызко в эфире телеканала "Эспрессо".
"Это должны быть вопросы экономического характера, которые мы должны разработать для того, чтобы показать крымчанам, что без помощи Украины они на самом деле будут иметь воду два-три часа в сутки. Мы должны продумать целый ряд информационных мероприятий, чтобы показать крымчанам, что они совершили ошибку", – сказал экс-министр.
Он считает, что сейчас уже раздаются голоса на самом полуострове, якобы признающие, что поступили неверно в 2014 г., поэтому нужно киевскому режиму использовать их для пропаганды и те, что звучат вне Крыма. Прошедший почти семь лет назад референдум о воссоединении региона с РФ он назвал "абсолютно неумной акцией".
Пан Огрызко предложил принять комплексные меры для "возвращения" полуострова, анализировать ситуацию, правильно и четко распределить обязанности, чтобы "знать, кто, когда, как и что делает". Властям нужно "корректировать курс" и двигаться дальше, резюмировал дипломат.
Накануне в российском правительстве предупредили, что не стоит рассчитывать на возобновление работы Северо-Крымского канала, заблокированного в конце весны 2014 г. постмайданными вождями Незалежной. В кабмине обозначили главную цель и задачу руководства страны и республиканских властей – поэтапно реализовывать проект по налаживанию водоснабжения Крыма.

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