Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
"Про уродов и людей": 1,5 минуты речи Марии Захаровой перевесили "...
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило...
Так выглядит предатель: Сбежавший на Украину актёр просит милостыню у русских
Главная / Политика

Украина угрожает ЕС "разворотом" ГТС: Политолог предупредил о последствиях

18 сентября 2021, 00:10  •  88 • Политика
Ищенко предупредил о глобальных последствиях для Украины, если она выполнит угрозу о развороте ГТС на внутреннее потребление. "Если бы был 1994 год, я бы сказал, что это блеф, они так не поступят. Но с тех пор резко снизился уровень квалификации кадров, которые управляют Украиной", - отметил политолог.
Украина пригрозила Европе переквалифицировать национальную газотранспортную систему с транзита на внутреннее потребление, если газопровод "Северный поток - 2" не будет остановлен. Политолог Ростислав Ищенко предупредил о глобальных последствиях для страны, если Киев решится на такую авантюру.
Он пояснил, что переориентировать ГТС на внутреннее потребление - это очень дорогое удовольствие. При этом успех такого предприятия совершенно не гарантирован, указал политолог.
Надо, чтобы через ГТС шёл какой-то газ. Только технологического газа должно быть от пяти до десяти млрд кубов. Это довольно большие объёмы,
- указал Ростислав Ищенко.
На данный момент давление в трубе поддерживается за счёт транзитного газа. Однако если он прекратит течь по трубе, Украине придётся закупать недостающие объёмы за свой счёт, а это не так дёшево.
Для России или Германии это копейки, а для Украины - всю жизнь надо работать,
- подчеркнул эксперт.
Кроме того, для внутреннего потребления столь обширная ГТС стране не нужна. А это означает, что часть трубопровода придётся как-то ликвидировать. При этом политолог не исключает, что нынешнее руководство Украины вполне способно решиться на такой шаг. И это будет иметь глобальные последствия для всей страны.
Если бы был 1994 год, я бы сказал, что это блеф, они так не поступят. Но с тех пор резко снизился уровень квалификации кадров, которые управляют Украиной,
- цитирует Nation News слова эксперта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





88
Источник
Похожие новости
17 сентября 2021, 22:20
"Забывшего" русский секретаря СНБО поймали с поличным: "Вы же из Луганска"
17 сентября 2021, 22:20
"Они не выходят на связь": Экспедиция Русского географического общества пропала под Томском
17 сентября 2021, 22:20
"Играют в свою смерть": Жители КНР не смолчали, узнав о соглашении США
17 сентября 2021, 21:25
В Австрии не пустили в самолет летевшего в Москву наблюдателя
17 сентября 2021, 22:20
Киев раскрыл судьбу транзита зимой на фоне достройки "Северного потока-2"
17 сентября 2021, 21:25
На законных голосованиях: как прошел первый день выборов
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 сентября 2021, 22:20
Генсек ООН предупредил о надвигающейся катастрофе: "Огромные потери жизней"
17 сентября 2021, 22:20
"Забывшего" русский секретаря СНБО поймали с поличным: "Вы же из Луган...
17 сентября 2021, 22:20
"Они не выходят на связь": Экспедиция Русского географического общества про...
17 сентября 2021, 22:20
"Играют в свою смерть": Жители КНР не смолчали, узнав о соглашении США
17 сентября 2021, 22:20
Киев раскрыл судьбу транзита зимой на фоне достройки "Северного потока-2"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 сентября 2021, 05:45
Украину ещё заставят платить за "Северный поток - 2" - немецкие читатели Die Zeit
16 сентября 2021, 08:45
«Нафтогаз» объявил ФРГ и РФ ультиматум: Контракт с «Газпромом» в обмен на транзит газа в ЕС
13 сентября 2021, 01:00
Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt
12 сентября 2021, 08:30
Украина явила миру авиационное чудо, в которое не верили
13 сентября 2021, 19:20
"Принудительно посадят самолёт с Шойгу?": Блогер указал на "откровенно странный поступок" Чехии
13 сентября 2021, 06:30
Нардеп Рады заявил о победе Украины над Россией. Но попал в исторический конфуз
15 сентября 2021, 23:35
Украинская чиновница вызвала гнев у сограждан за воспоминания о жизни в СССР
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.