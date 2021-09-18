Украина угрожает ЕС "разворотом" ГТС: Политолог предупредил о последствиях

Ищенко предупредил о глобальных последствиях для Украины, если она выполнит угрозу о развороте ГТС на внутреннее потребление. "Если бы был 1994 год, я бы сказал, что это блеф, они так не поступят. Но с тех пор резко снизился уровень квалификации кадров, которые управляют Украиной", - отметил политолог.

Украина пригрозила Европе переквалифицировать национальную газотранспортную систему с транзита на внутреннее потребление, если газопровод "Северный поток - 2" не будет остановлен. Политолог Ростислав Ищенко предупредил о глобальных последствиях для страны, если Киев решится на такую авантюру.

Он пояснил, что переориентировать ГТС на внутреннее потребление - это очень дорогое удовольствие. При этом успех такого предприятия совершенно не гарантирован, указал политолог.

Надо, чтобы через ГТС шёл какой-то газ. Только технологического газа должно быть от пяти до десяти млрд кубов. Это довольно большие объёмы,

- указал Ростислав Ищенко.

На данный момент давление в трубе поддерживается за счёт транзитного газа. Однако если он прекратит течь по трубе, Украине придётся закупать недостающие объёмы за свой счёт, а это не так дёшево.

Для России или Германии это копейки, а для Украины - всю жизнь надо работать,

- подчеркнул эксперт.

Кроме того, для внутреннего потребления столь обширная ГТС стране не нужна. А это означает, что часть трубопровода придётся как-то ликвидировать. При этом политолог не исключает, что нынешнее руководство Украины вполне способно решиться на такой шаг. И это будет иметь глобальные последствия для всей страны.

Если бы был 1994 год, я бы сказал, что это блеф, они так не поступят. Но с тех пор резко снизился уровень квалификации кадров, которые управляют Украиной,

- цитирует Nation News слова эксперта.