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Украина удивит мир: экономический рывок неизбежен до конца года

23 августа 2021, 08:10  •  394 • Аналитика
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украина вновь погружается в рецессию, фактически не успев выйти из предыдущей. Об этом сообщили не СМИ или экономические эксперты "страны-агрессора", а агентство Bloomberg. Согласно предварительным данным украинской службы статистики, ВВП страны во втором квартале сократился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,8 процента с учетом сезонного фактора. Причем случилось это после падения экономики в том же измерении на 1,2 процента в первом квартале текущего года.
В агентстве Bloomberg очередную рецессию украинской экономики связывают с последствиями пандемии и повышением ключевой ставки Национального банка с целью препятствования дальнейшему росту инфляции, даже по официальным данным перевалившей за десять процентов.
Не исключая этих факторов, стоит отметить, что проблем, препятствующих экономическому росту, у украинской экономики значительно больше. И со стопроцентной вероятностью можно прогнозировать, что обещанного украинским правительством роста ВВП на 4,6 процента в нынешнем году не будет — даже несмотря на предельно низкую базу прошлого года.
Украинские чиновники предпочитают козырять другими цифрами. Мол, во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным кварталом предыдущего экономика выросла на 5,4 процента, а по итогам полугодия рост составил 1,7 процента и будет ускоряться.
В частности, об этом заявил министр экономики Алексей Любченко, который в числе главных факторов, способствующих подъему экономики, назвал президентскую программу "Большое строительство", программу "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого бизнеса, а также благоприятную конъюнктуру на внешних сырьевых рынках.
Из перечисленного согласиться можно с последним: в первом полугодии цены на сырьевую продукцию украинского экспорта (железная руда, черные металлы, зерновые и подсолнечное масло) действительно росли опережающими темпами по отношению к другим товарам. Что же касается двух инициированных офисом президента Зеленского программ, то там куда больше воровства и коррупции, чем пользы экономике.
Но интереснее другое.
Во-первых, рост экономики во втором квартале в годовом измерении на 5,4 процента при ее падении в том же измерении во втором квартале 2020 года на 11,2 процента демонстрирует, что реальный ВВП не отыграл и половины падения. В первом же квартале он в годовом измерении и вовсе падал — на 2,2 процента после падения на 1,2 в первом квартале прошлого года. То есть в первом полугодии текущего года реальный ВВП Украины сократился по сравнению с первым полугодием 2019 года на пять процентов! К примеру, в России ВВП при том же сравнении вырос на 0,8 процента.
Во-вторых, экономические эксперты, опрошенные Bloomberg, прогнозировали рост украинской экономики во втором квартале в годовом измерении на 7,3 процента. Чего тоже недостаточно для компенсации прошлогоднего обвала. Но не удалось достичь и этого — даже в условиях действительно благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и наблюдавшегося в первом полугодии резкого сокращения импорта энергоносителей, — о чем забыл упомянуть украинский министр экономики.
Украинская власть обещала электорату, что в 2021 году реальный ВВП не только восстановится до уровня 2019-го, но и превзойдет его на 0,4 процента. Чтобы это произошло, во втором полугодии украинская экономика должна будет показать какой-то небывалый рост — на уровне примерно восьми процентов или более. Это даже не фантастика.
Bloomberg пеняет на то, что Украина пока проводит едва ли не самую медленную в Европе кампанию вакцинации, в стране привито всего шесть процентов населения. И осторожно прогнозирует, что это может сказаться на экономической динамике в дальнейшем.
Но есть целый ряд других факторов, предвещающих проблемы украинской экономике во втором полугодии.
Это и вскользь упомянутая агентством монетарная политика Национального банка. Он уже поднял ключевую ставку с начала года с шести до восьми процентов и грозится повысить ее еще больше. Росту цен это пока особо не воспрепятствовало, так как инфляция имеет преимущественно немонетарный характер: как и в других странах, она в значительной мере "импортируется" на Украину из США, благодаря бешеной работе печатного станка ФРС. Но вот еще большему охлаждению экономики поспособствовало. Украина и так занимает последнее место в Европе по соотношению кредитов реального сектора к ВВП. И ситуация усугубляется, а крохи ресурсов, ранее попадавшие на кредитный рынок, утекают на рынок государственных облигаций, на котором растут ставки. Туда же в связи с ростом ставок устремились и спекулятивные капиталы, обвалив курс доллара и создав тем самым дополнительную нагрузку на реальный сектор.
В ряде других развивающихся стран (в том числе и в России) центробанки тоже повышают ключевые ставки с сомнительной целью побороть рост цен (кстати, виновники торжества, США и ЕС, это делать не торопятся), что вызывает обоснованную критику. Но в той же России неоднозначные действия Центрального банка компенсируются усилиями правительства, финансирующего программы развития реального сектора. На Украине у правительства в принципе нет программы деятельности! Не говоря уж о планах развития каких-то секторов. Все это подменяется псевдопрограммами, инициируемыми офисом Зеленского (лучшие примеры — упомянутые "Большое строительство" и "Доступные кредиты 5-7-9%"), которые никакого отношения к развитию не имеют, зато непосредственно связаны с воровством, коррупцией и PR.
Но теперь ко всей этой прелести добавляется еще и грандиозный рост цен на импортируемые Украиной энергоносители. В первом полугодии Украина практически не закупала газа, дожидаясь пока он подешевеет. Теперь же, когда он "подешевел" на спотовых европейских рынках с 250 до 550 долларов и выше, закупки стартовали, поскольку в закромах к зиме его тотально не хватает. При этом руководство "Нафтогаза" не заключало долгосрочных контрактов на поставки по фиксированным ценам: на спотовых закупках проще воровать руководителям "Нафтогаза" и их западным кураторам. В итоге украинская промышленность уже покупает газ примерно по 45 тысяч рублей за тысячу кубометров, что ведет к нерентабельности и остановке зависимых от газа производств.
Примерно та же история с углем. В начале августа запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ были рекордно низкими для этого месяца. Почему-то у правительства не было и планов особо его накапливать. На днях в украинском правительстве очнулись и решили накопить к отопительному сезону более трех миллионов тонн угля. Притом что сейчас запасы составляют менее 800 тысяч тонн, а цены на уголь на европейском рынке достигают 140 долларов за тонну (еще в мае были в пределах 75 долларов). Все это происходит на фоне начавших резко расти цен на электроэнергию для промышленности в результате дисбалансов на энергорынке и популистских действий властей. Дальнейший рост цен неминуем, как и потери зависимой от них промышленности.
Одним словом, экономическая рецессия на Украине неизбежна и будет только углубляться. Причем Украина рискует стать единственной страной Европы, добившейся такого результата. Чем от нее будет пытаться отвлечь население Зеленский и Ко, можно только догадываться. Но очень бы хотелось, чтобы не возобновлением войны в Донбассе.

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