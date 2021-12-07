Украина ударилась в истерику. Бородай отреагировал на "арест" Поклонской

Киевский апелляционный суд дал "разрешение" на задержание экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской по делу о госизмене.

На Украине заявили о готовности арестовать Наталью Поклонскую по делу о госизмене. Своё добро на задержание экс-прокурора Крыма озвучили в Киевском апелляционном суде.

"Удовлетворено ходатайство прокурора офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемой гражданки Поклонской", - сообщили в пресс-службе инстанции.

Председатель правления Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы Александр Бородай объяснил, зачем Украина выдаёт такие абсурдные заявления.

"Они понимают прекрасно, что арестовать Поклонскую не удастся, как и многих других, но тем не менее пытаются создавать по этому поводу какие-то акции. Это делается для агрессивных новостных поводов", - указал он.

Бородай отметил, что в Киеве пока не готовы идти на прямую агрессию, но подогревают ситуацию разного рода провокационными заявлениями.

"Они пытаются поддержать эскалацию различными новостными истериками. Попытка арестовать Поклонскую - это одна из таких попыток. Абсолютно бессодержательная с реальной точки зрения. Но формальный повод поболтать о том, как они борются с Россией, агрессией и с русским миром, у них есть. Это демонстрация чистой воды, как и всё, как мы видели за последнее время от Украины", - пояснил политик.