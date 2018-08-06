Украина учится жить без денег • 265 • Аналитика







Плохие новости со всех сторон





Поводом для оживления дискуссии стала информация о том, что в конце июля МВФ одобрил план Украины по созданию Антикоррупционного суда. С этой новостью и. о. министра финансов Оксана Маркарова заторопилась в публичное пространство. В интервью Bloomberg TV она заявила: «Мы имеем сейчас хорошее обсуждение: Антикоррупционный суд был принят…, также по бюджету и ценам на газ мы имеем очень конструктивные дискуссии» (цит. по ИА «REGNUM»).



Впрочем, на этом хорошие новости заканчиваются. Зато есть две плохие, и обе из того же валютного фонда. Во-первых, заместитель директора налогово-бюджетного департамента МВФ Хуан Торо предложил Украине пересмотреть антиконтрабандную стратегию.



На встрече с и.о. руководителя Государственной фискальной службы Мирославом Проданом Торо заявил: «Проблемы в так называемой «зелёнке»: контрабанду везут воздухом на дельтапланах, дронах, транспортируют под землей». Тем самым представитель фонда обозначил новый круг требований, которыми теперь могут сдерживать кредитные транши.



Во-вторых, на фоне новой темы про борьбу с контрабандой МВФ продолжает настаивать, чтобы украинское правительство подняло цены на газ «до уровня импортного паритета» – примерно на треть выше существующей сейчас потребительской цены. Для Киева это чрезвычайно тяжёлое требование.



В украинском бюджете нет средств для выплаты дополнительных субсидий населению из-за повышения цен на газ. По итогам первого полугодия в нём уже образовалась дыра в 9,78 млрд. гривен, притом, что за соответствующий период прошлого года бюджет свели с профицитом в 29 миллиардов.



Телеканал NewsOne, ссылаясь на данные депутата Верховной Рады Юрия Павленко, привёл удручающие цифры. За полугодие дефицит финансирования социальных программ составил 41 миллиард гривен (более 1,5 миллиарда долларов). Эта сумма уже близка к размеру ожидаемого транша ($1,8 млрд.).



Как выкручиваются в этой ситуации рядовые украинцы, видно из июньской статистики Нацбанка Украины. Люди стали активно проедать свои сбережения. За месяц (между прочим, в период отпусков, когда туристы для своих поездок закупают иностранную валюту) чистая продажа населением валюты (превышение над покупкой) банкам составила 269 млн. долларов США.



Маргинальная публика решает свои проблемы совсем уж варварским способом. Местные СМИ запестрили сообщениями об увеличении случаев продажи детей родителями. 4 августа на своей странице в Facebook уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова написала, что только в июле было зафиксировано три подобных случая. Столько же – в июне.



В августе тенденция продолжилась. В минувшую пятницу в закарпатском Мукачево задержали местную жительницу, которая пыталась продать своего трехлетнего сына для сбора милостыни. Женщину задержали при передаче денег. Теперь ей грозит не только лишение родительских прав, но и реальный тюремный срок – до 15 лет.



Мораторий на газ не может быть бесконечным



Правительство Владимира Гройсмана осознаёт, насколько тяжёлым бременем для экономики и людей будет повышение цен на газ. Оно определило для себя максимально возможный рост цены в восемнадцать процентов, и даже на такое повышение не пошло в апреле, как того требовал МВФ, а ввело мораторий до 1 июня. Потом продлило его до 1 августа, теперь – до 1 сентября.



Эксперты говорят, что мораторий на цену на газ «не может быть бесконечным». Прежде всего потому, что без этой опции МВФ не сдвинется со своей кредитной паузы. Некоторые эксперты в своих оценках идут дальше. Они считают, что в преддверии выборов и вызванной ими неопределённости в стране, международные финансовые институты будут находить всё новые и новые причины для оправдания своей пассивности на Украине. Все люди братья. Выгодная сказка сегодняшнего дня



Для этого, кстати, есть базовое условие – безусловное выполнение Минских соглашений. Финансисты о них до времени помалкивают, столкнув тему на политиков. Хотя война на Донбассе имеет прямое влияние на всю украинскую экономику и её бюджетные траты.



На прошлой неделе, например, через портал Ukrainian Military Pages стало известно о письме министра обороны Украины Степана Полторака премьер-министру страны Владимиру Гройсману. Полторак уведомил премьера, что в первом полугодии из украинской армии уволились 11 тыс. офицеров и контрактников.



Причина массового исхода военнослужащих из Вооруженных сил Украины кроется в недостаточном денежном содержании. Когда затевалась так называемая Антитеррористическая операция на Донбассе, президент Пётр Порошенко обещал её участникам по тридцать тысяч гривен в месяц.



В реальности зарплата военнослужащих первого года службы не превысила 7,5 тысячи гривен (17,5 тыс. рублей). Контрактники назвали Порошенко «брехуном», но военную лямку как-то тянули, пока довольствие в армии не отстало уже и от средней зарплаты на Украине (8,7 тыс. гривен).



Вот тогда-то народ повалил из ВСУ. По оценке Полторака, до конца года из украинской армии уволятся ещё 18 тысяч офицеров и контрактников. Эксперты говорят, что это четыре полноценные бригады. Для сохранения кадрового потенциала и привлечения на военную службу новых сил министр обороны запросил у премьера дополнительное финансирование, чтобы с 1 октября поднять минимальное денежное довольствие рядовому составу до 9 тысяч гривен (20,9 тыс. руб.) и офицерам до 15,3 тысячи гривен (35,5 тыс. руб.).



О реакции премьер-министра на письмо главы военного ведомства СМИ не сообщают, зато все едины во мнении, что без транша МВФ дополнительные расходы на армию бюджет не потянет. Как видим, он уже перегружен тратами и не сводит концы с концами. О чём сейчас увлечённо и спорят местные эксперты. Откат или отмена? Пенсионная реформа повисла в воздухе



Эти споры не затрагивают одной важной темы – конкретного поэтапного выполнения Минских договорённостей. Похоже, на Украине эта тема находится под глубоким запретом. В ежедневной полемике много слов про «государство-агрессор Россию», и совсем нет предложений о переговорах с представителями Донбасса, которые могли бы положить конец конфликту в стране.



Зато все активно вангуют о кредитных подачках международных финансовых институтов. Как будто эти деньги решат все накопившиеся проблемы страны. А ведь накопились не только проблемы. В эфире телеканала «112.Украина» бывший украинский депутат Иван Журавский заявил, что сегодня каждый украинец должен МВФ порядка 120 тыс. гривен. За прошедший год эта задолженность практически удвоилась.



Журавского обвинили во вранье и подтасовке данных. Правда, возрастание госдолга Украины оспаривать не решился никто, справедливо полагая, что новые кредитные транши (если они состоятся) поднимут эту задолженность на новую высоту и лягут дополнительным бременем на простых украинцев. Сегодня это, наверное, главная бесспорная данность. На прошлой неделе получила очередной старт любимая забава украинских экспертов – обсуждать возможный транш кредита Международного валютного фонда. Как водится, немногие оптимисты к деньгам МВФ отнеслись достаточно пренебрежительно: «жили без них, и ещё проживём». Находящиеся в большинстве пессимисты, наоборот, рисовали для Украины печальную перспективу, которая может закончиться дефолтом.Поводом для оживления дискуссии стала информация о том, что в конце июля МВФ одобрил план Украины по созданию Антикоррупционного суда. С этой новостью и. о. министра финансов Оксана Маркарова заторопилась в публичное пространство. В интервью Bloomberg TV она заявила: «Мы имеем сейчас хорошее обсуждение: Антикоррупционный суд был принят…, также по бюджету и ценам на газ мы имеем очень конструктивные дискуссии» (цит. по ИА «REGNUM»).Впрочем, на этом хорошие новости заканчиваются. Зато есть две плохие, и обе из того же валютного фонда. Во-первых, заместитель директора налогово-бюджетного департамента МВФ Хуан Торо предложил Украине пересмотреть антиконтрабандную стратегию.На встрече с и.о. руководителя Государственной фискальной службы Мирославом Проданом Торо заявил: «Проблемы в так называемой «зелёнке»: контрабанду везут воздухом на дельтапланах, дронах, транспортируют под землей». Тем самым представитель фонда обозначил новый круг требований, которыми теперь могут сдерживать кредитные транши.Во-вторых, на фоне новой темы про борьбу с контрабандой МВФ продолжает настаивать, чтобы украинское правительство подняло цены на газ «до уровня импортного паритета» – примерно на треть выше существующей сейчас потребительской цены. Для Киева это чрезвычайно тяжёлое требование.В украинском бюджете нет средств для выплаты дополнительных субсидий населению из-за повышения цен на газ. По итогам первого полугодия в нём уже образовалась дыра в 9,78 млрд. гривен, притом, что за соответствующий период прошлого года бюджет свели с профицитом в 29 миллиардов.Телеканал NewsOne, ссылаясь на данные депутата Верховной Рады Юрия Павленко, привёл удручающие цифры. За полугодие дефицит финансирования социальных программ составил 41 миллиард гривен (более 1,5 миллиарда долларов). Эта сумма уже близка к размеру ожидаемого транша ($1,8 млрд.).Как выкручиваются в этой ситуации рядовые украинцы, видно из июньской статистики Нацбанка Украины. Люди стали активно проедать свои сбережения. За месяц (между прочим, в период отпусков, когда туристы для своих поездок закупают иностранную валюту) чистая продажа населением валюты (превышение над покупкой) банкам составила 269 млн. долларов США.Маргинальная публика решает свои проблемы совсем уж варварским способом. Местные СМИ запестрили сообщениями об увеличении случаев продажи детей родителями. 4 августа на своей странице в Facebook уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова написала, что только в июле было зафиксировано три подобных случая. Столько же – в июне.В августе тенденция продолжилась. В минувшую пятницу в закарпатском Мукачево задержали местную жительницу, которая пыталась продать своего трехлетнего сына для сбора милостыни. Женщину задержали при передаче денег. Теперь ей грозит не только лишение родительских прав, но и реальный тюремный срок – до 15 лет.Правительство Владимира Гройсмана осознаёт, насколько тяжёлым бременем для экономики и людей будет повышение цен на газ. Оно определило для себя максимально возможный рост цены в восемнадцать процентов, и даже на такое повышение не пошло в апреле, как того требовал МВФ, а ввело мораторий до 1 июня. Потом продлило его до 1 августа, теперь – до 1 сентября.Эксперты говорят, что мораторий на цену на газ «не может быть бесконечным». Прежде всего потому, что без этой опции МВФ не сдвинется со своей кредитной паузы. Некоторые эксперты в своих оценках идут дальше. Они считают, что в преддверии выборов и вызванной ими неопределённости в стране, международные финансовые институты будут находить всё новые и новые причины для оправдания своей пассивности на Украине.Для этого, кстати, есть базовое условие – безусловное выполнение Минских соглашений. Финансисты о них до времени помалкивают, столкнув тему на политиков. Хотя война на Донбассе имеет прямое влияние на всю украинскую экономику и её бюджетные траты.На прошлой неделе, например, через портал Ukrainian Military Pages стало известно о письме министра обороны Украины Степана Полторака премьер-министру страны Владимиру Гройсману. Полторак уведомил премьера, что в первом полугодии из украинской армии уволились 11 тыс. офицеров и контрактников.Причина массового исхода военнослужащих из Вооруженных сил Украины кроется в недостаточном денежном содержании. Когда затевалась так называемая Антитеррористическая операция на Донбассе, президент Пётр Порошенко обещал её участникам по тридцать тысяч гривен в месяц.В реальности зарплата военнослужащих первого года службы не превысила 7,5 тысячи гривен (17,5 тыс. рублей). Контрактники назвали Порошенко «брехуном», но военную лямку как-то тянули, пока довольствие в армии не отстало уже и от средней зарплаты на Украине (8,7 тыс. гривен).Вот тогда-то народ повалил из ВСУ. По оценке Полторака, до конца года из украинской армии уволятся ещё 18 тысяч офицеров и контрактников. Эксперты говорят, что это четыре полноценные бригады. Для сохранения кадрового потенциала и привлечения на военную службу новых сил министр обороны запросил у премьера дополнительное финансирование, чтобы с 1 октября поднять минимальное денежное довольствие рядовому составу до 9 тысяч гривен (20,9 тыс. руб.) и офицерам до 15,3 тысячи гривен (35,5 тыс. руб.).О реакции премьер-министра на письмо главы военного ведомства СМИ не сообщают, зато все едины во мнении, что без транша МВФ дополнительные расходы на армию бюджет не потянет. Как видим, он уже перегружен тратами и не сводит концы с концами. О чём сейчас увлечённо и спорят местные эксперты.Эти споры не затрагивают одной важной темы – конкретного поэтапного выполнения Минских договорённостей. Похоже, на Украине эта тема находится под глубоким запретом. В ежедневной полемике много слов про «государство-агрессор Россию», и совсем нет предложений о переговорах с представителями Донбасса, которые могли бы положить конец конфликту в стране.Зато все активно вангуют о кредитных подачках международных финансовых институтов. Как будто эти деньги решат все накопившиеся проблемы страны. А ведь накопились не только проблемы. В эфире телеканала «112.Украина» бывший украинский депутат Иван Журавский заявил, что сегодня каждый украинец должен МВФ порядка 120 тыс. гривен. За прошедший год эта задолженность практически удвоилась.Журавского обвинили во вранье и подтасовке данных. Правда, возрастание госдолга Украины оспаривать не решился никто, справедливо полагая, что новые кредитные транши (если они состоятся) поднимут эту задолженность на новую высоту и лягут дополнительным бременем на простых украинцев. Сегодня это, наверное, главная бесспорная данность. Автор: Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 265 Источник Похожие новости Сирия. Когда наступит очередь Идлиба? «Бархат» сменяется «фланелью» Записки Колорадского Таракана. Не слишком долгое и не прощай

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