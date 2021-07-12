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Украина учится у США бороться с мирными жителями

12 июля 2021, 04:50  •  123 • Украина
Маневры Sea Breeze 2021, которые собрали в себе весь цвет антироссийской братии, завершились. И хоть основное действо происходило на Черном море, где 32 корабля играли в войнушку, не менее интересные события происходили и на суше.

Собрались, значится, как-то военнослужащие Украины, США, Грузии и Молдавии перед начальством и слушали задачу – нейтрализовать угрозу со стороны мирного населения. Мол, вдруг буйные местные не захотят с вами дружить и начнут говном кидаться и дороги блокировать. Надо научиться им противостоять. На том и порешали.

И пошли по параграфам военного учебника заниматься – работа в тылу врага, нейтрализация партизан и «особо умных» с огнестрелом, ну и все в таком духе. Даже средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из загашников достали, чтобы научиться их в руках держать. А потом с гордо поднятым носом рапортовали:

«Этот эпизод учений был спланирован таким образом, чтобы его условия были максимально приближены к боевым, например, к условиям вооруженного конфликта на Востоке Украины образца 2014 года»

Хм, как интересно получается. Обстановка на юго-востоке страны практически ничем не отличается от той, что была в уже упомянутом 2014 году, когда зарождался этот конфликт. Получается, либо они к чему-то готовятся, либо… всё. Сейчас на Украине ничего просто так не делается, поэтому вполне вероятно, что изученные приемчики в скором времени укровояки отработают на жителях Донбасса.

И ведь надо думать, семь лет они не могли справиться с ополченцами, семь лет эта «элитарная» армия терпела потери, а сейчас прибежали к своим патронам плакаться, чтобы их научили с мирным населением воевать. А потом говорят, что хотят мира в стране. Ага, как же.

Интересный нюанс: именно РЭБ украинские военные пользуются для того, чтобы помешать ОБСЕ хоть как-то наблюдать за ходом противостояния через свои беспилотники. В ЛНР рассказали, что ВСУ применили «Буковель-АД» для блокирования сигнала беспилотников наблюдателей. Глушат, слепят как могут, а для чего? Узнаем позже.

Интересно, а когда пройдут учения украинской армии против баб с вилами?

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