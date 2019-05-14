Украина «убивает Минск», но валит всё на Россию и Европу

Автор:

Курганов Дмитрий

13-14 мая глава МИД Украины Павел Климкин находится в Брюсселе, где участвует в мероприятиях, посвящённых годовщине создания «Восточного партнёрства» – проекта Евросоюза, целью которого является укрепление отношений с частью стран, которые ранее входили в состав СССР.

Кто «убивает Минск»?

На встрече с коллегами в бельгийской столице украинский министр заявил, что если Европа возьмёт курс на снижение санкционного давления на Россию, Киев прекратит выполнение Минских соглашений. По его словам, это будет означать, что «Минск» убила не только Россия, но и те страны, которые призывают к отмене санкций против Москвы. Почему-то Климкина сильно беспокоит возможное восстановление прав нашей страны в ПАСЕ, о котором в последнее время говорится всё чаще.

Какая тут связь? Судя по всему, для украинского дипломата всё предельно просто – то, что хорошо для России, автоматически плохо для Украины. Климкин в интервью «Европейской правде» подчеркнул, что политика ослабления воздействия на Москву при помощи ограничительных мер пойдёт вразрез с той логикой, которая прослеживалась во всех предыдущих действиях Европы в отношении Кремля. Министр иностранных дел Украины отметил, что эти слова уже были донесены до представителей Франции, Германии и Голландии.

И снова паспорта для Донбасса

Также Климкин не оставил без внимания решение Москвы упростить предоставление российских паспортов жителям Донбасса. Он призвал Евросоюз дать «всеобъемлющий ответ» на эти действия со стороны России, назвав их «точкой невозврата во вмешательстве во внутренние дела Украины». Ранее власти Незалежной последовательно и также безрезультатно возмущались действиями Румынии и Венгрии, которые на определённых условиях упростили процедуру паспортов для некоторых категорий украинских граждан.

Так Бухарест поступил по отношению к потомкам людей, проживавших на территории Черновицкой области Украины с 1918 по 1940 год. Данный регион в указанный период времени входил в состав Румынии. В свою очередь, Будапешт давно и последовательно раздаёт паспорта своей страны жителям Закарпатья с венгерскими корнями. Вот и Россия не бросает на произвол судьбы жителей Донбасса, которые вынуждены выживать в условиях военного времени, за что должны сказать «спасибо» Порошенко и ВСУ.

Лебединая песня

Как бы Европа не осуждала действия России, касающиеся Крыма и Донбасса, ей не может понравиться тот тон, с которым Украина пытается навязать свою позицию. Если ЕС и захочет ввести новые санкции против Москвы или продлить действующие, то сделает это не потому, что киевские власти в очередной раз плачутся в брюссельскую жилетку. Тем более сейчас, когда на Украине начался переходный период, связанный со сменой президента. Поэтому в Евросоюзе исходящие от Павла Климкина угрозы воспримут скорее как лебединую песню.

Россия неоднократно заявляла, что Украина и так Минские соглашения не выполняет. Министр иностранных дел Сергей Лавров уже высказал надежду, что новое украинское руководство осознает всю возложенную на него ответственность и предпримет все необходимые шаги для преодоления кризиса на юго-востоке страны, среди которых полное выполнение минского комплекса мер в полном соответствии с резолюцией СБ ООН 2202.

С. Лавров. Фото: www.globallookpress.com

«Нашёл, чем напугать»

Вот и интернет-пользователи отметили, что угрозы Климкина выглядят нелепо. Как можно угрожать перестать делать то, что и так не делаешь?

Смешно, угрожать невыполнением того, что и так не выполняют. — Dmitry Baranov (@DmitryBaranov10) 13 мая 2019 г.

Так они давно их не соблюдают!!! — Juri Lomov (@JuriLomov) 13 мая 2019 г.

То есть продолжат попытки убить украинских граждан на Донбассе. Взять своих людей в заложники, чтобы шантажировать ЕС портить отношения с Россией в угоду американцам — вот их цель. Сами открыто об этом заявляют. — Дмитрий (@effyuluLDplI6JG) 13 мая 2019 г.

Прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины и сенатор Алексей Пушков. Он также написал в Twitter, что Киев не выполняет Минские соглашения, что в Европе и так знают. «Нашёл, чем напугать», – отметил член Совета Федерации, добавив, что санкции против России вредят самой Европе.

А. Пушков. Фото: www.globallookpress.com

По мнению представителя Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, которым он поделился в эфире радио Sputnik, сдающие свои позиции украинские власти всё время мыслят несамостоятельно, опираясь на указания из Вашингтона. А тут как раз госсекретарь США Майк Помпео в Брюссель собрался, надо же к его приезду почву как-то подготовить. «Трудно найти какое-то другое объяснение, поскольку ни Порошенко, ни Климкин никогда не отличались самостоятельным мышлением. Как правило, их обращение, формулировки, инициативы являются анонсом американских действий», – сказал Оленченко.

Что-то не сходится

В свою очередь, сенатор Франц Клинцевич назвал слова Климкина «нервной реакцией» на появление в Европе осознания того, что в ситуации с Донбассом и Минскими соглашениями «концы с концами не сходятся». По мнению политика, Киев их потому и игнорирует, что в его понимании санкции против России автоматически делают её виновником конфликта на юго-востоке Украины. Теперь же ситуация в глазах европейских политиков начала меняться, что провоцирует такие заявления главы украинского МИД.

Также стоит отметить, что наглое заявление Климкина может быть связано с саммитом министров иностранных дел стран, являющихся членами Совета Европы. Он пройдёт 16–17 мая в Хельсинки. Главы внешнеполитических ведомств обсудят, в том числе и вопрос членства России в организации. Ситуация должна разрешиться летом 2019 года, поскольку начиная с июля Москва должна будет возобновить уплату взносов, либо нашу страну окончательно исключат из ПАСЕ. При этом российские дипломаты неоднократно заявляли, что пока права России в организации не будут полностью восстановлено, ни одного евро перечислено не будет.