Украина: цирк приехал, представление началось! • 222 • Аналитика



Необходимое предисловие.



«Смертельно уставшим» от новостей из Украины советуем сразу проходить мимо. Сведения о том, насколько вы устали, нам, конечно, очень важны, но, тем не менее, в дальнейшем подобные стоны будем рассматривать как флуд со всеми вытекающими.





Для всех остальных, кто понимает, что творится вокруг и смотрит за окружающей обстановкой не только по 1 каналу и РЕН-ТВ, мы продолжаем.



И сегодня, несмотря на веселенький заголовок, речь пойдет о делах далеко не веселых.



Можно сказать, что на Украине стартовала предвыборная гонка. Точнее, некое шоу на выживание, где должен будет остаться только один. Президент Украины.



Переводим: президент страны, которая, к сожалению (искреннему) занимает почетное третье место по количеству геморроидальных колик для России. И не является, опять-таки, к сожалению, хотя бы адекватным соседом. О бывшей братской республике как-то и вспоминать неудобно.



И тем не менее, говорить о происходящем и всячески его анализировать мы будем. Учитывая, что одному из нас до границы с этом несуразным образованием каких-то 150 километров.



Читатели со стажем знают, что к теме Украины мы относимся достаточно серьезно. И вызвано это не только личной привязанностью к этой стране, но и тем, что сегодня Украина напоминает деревенский склад ГСМ, на котором мужики устроили пятничные посиделки.



Все понимают, что может рвануть, но закурить после очередной «сотки» очень хочется...



То, что сегодня называется политической ситуацией или раскладом сил, для украинцев пока темный лес. Но даже в темном лесу есть поляны и кусочки светлого неба.



Но колокол ударил. Вот как это произошло, сказать сложно. Но вдруг все резво стали разбираться в ситуации «а что там завтра?» и «так за кого?»



Возможно, российские выборы подействовали.



Пока что сами украинцы не смогут толково объяснить собственных желаний и предпочтений. По крайней мере, в личных разговорах и спорах даже достаточно известные и грамотные политологи точного ответа дать не могут.



Но, тем не менее, процесс пошел. Да, уже сегодня некоторые действия верхушки политического бомонда нашего южного соседа явно показывают, что там началась активная фаза предвыборной борьбы.



Если глубоко не копать, то представить будущее Украины довольно сложно. А будущее зависит во многом от того, кто встанет у руля корабля "Украина" после Порошенко. Или, как вариант, сегодня всерьез (!) рассматривается… второй срок Порошенко!



Некоторые из читателей сейчас подумали: какие, к бесу, выборы? Порошенко ещё целый год управлять и властвовать. Выборы состоятся только 31 марта 2019 года. Так о какой же предвыборной кампании сегодня можно говорить? Вполне логичные рассуждения. Правда, без учета украинской специфики.



Если вы откроете страницы в интернете украинских политиков, то прочитаете почти у каждого второго мысли о проведении досрочных выборов. Выборов в Раду и выборов президента.



Причем такие мысли присутствуют и у оппозиции, и у политиков из пула Порошенко.



Действительно, ситуация в стране сегодня напрягает не только простых украинцев, но и тех, кто обладает деньгами, а, значит, реальной властью. Проблема Донбасса, из-за обещания быстрого решения которой Порошенко и выиграл выборы, до сих пор не решена.



Внутренние реформы, о которых говорят киевские политики, привели к уничтожению той комфортной среды, которая существовала ещё недавно. Промышленность и практически вся экономика приведена в состояние истерики.



Внешняя политика, может быть, за исключением получения туристического безвиза, привела к резкому ограничению стран-друзей. Точнее, превращению друзей в кредиторов. Практически не осталось сферы жизни, где не наблюдались бы очевидные негативные изменения.



Котел понемногу закипает… Facebook пропустила слишком сильный удар



В наше распоряжение попали результаты нескольких социологических опросов, которые проводились на Украине в целом и в Киеве в частности в ближайшее время.



Опрос этих выходных дней. Опрос серьезный. Проводился с широким охватом всех слоев населения. Да и число опрошенных — порядка нескольких десятков тысяч человек. Кто «слил инфу», понятно: те, кто ее и собирал. С подробностями.



Сразу скажем, цифрам доверять можно, контроль был ого-го, и проводились опросы по городам исключительно лично, на улицах. Это вам не ВЦИОМ РФ по телефону. Студент – это, всем известно, забавный организм. Нам повезло завязать знакомства с несколькими, да еще и работающими на разные конторы. Есть возможность сравнить цифры.



К сброшенной пачке копий результатов мы теперь постоянно будем возвращаться. Сегодня же основное внимание уделим опросу, который проводился на минувших выходных на Украине.



В ходе его опрашиваемым задавался один-единственный вопрос: за кого бы вы проголосовали, если бы выборы были завтра?



Как видите, вопрос поставлен конкретно. И ответы, естественно, конкретные. Итоги февральского опроса украинцев агентством «Рейтинг» таковы:



Ю. Тимошенко — 18,7%

П. Порошенко — 15,6%

Ю. Бойко – 11,7%

А. Гриценко – 9,7%

А. Ляшко – 8,7%

В. Рабинович – 8,3%

А. Садовый – 6,4%

А. Тягнибок – 3,9%



В марте картина несколько меняется:



Ю. Тимошенко – 22,7%

Ю. Бойко – 12,2%

П. Порошенко — 10,6%

А. Гриценко – 10,1%

А. Ляшко – 9,2%

В. Рабинович – 8,1%

А. Садовый – 7,2%

А. Тягнибок – 3,6%



Юлия Тимошенко лидирует практически во всех областях центра и запада страны. При этом она входит в тройку лидеров почти во всех областях. Порошенко имеет сильные позиции в части областей запада, Ю. Бойко – в большинстве областей юга и востока.



Киев, естественно, заслуживает отдельного рассмотрения.



По результатам работы сотрудников «Рейтинга», опросивших на этих выходных около 4 тысяч киевлян, ситуация выглядит следующим образом: «Джавелин» - это полбеды. MMP - вот новая головная боль для российской оборонки



Ю. Тимошенко – 14,3%

П. Порошенко – 14,1%

А. Гриценко – 7,1%,

Ю. Бойко – 4,7%

В. Рабинович – 4,2%,

А. Ляшко – 3,4%,

А. Садовый – 2,9%,

А. Тягнибок – 2,2%



Это при том, что для Киева нехарактерно огромное количество неопределившихся (24%) и решивших на выборы не идти (16%).



Киевский международный институт социологии не остался в стороне и тоже провел свой опрос в Киеве. Опрошено было несколько меньше, около двух тысяч киевлян, и, видимо, опрашивали по какой-то другой методе. Данные слишком уж отличаются.



Ю. Тимошенко — 24,6%

О. Ляшко — 15,5%

А. Гриценко — 12,5%

П. Порошенко — 9,8%

Ю. Бойко — 9,7%

В. Рабинович — 9,5%.



А вот депутата Савченко, как видите, нет. Прекрасно проведенная операция по её дискредитации дала результаты. Как нет и глав МВД и СБУ.



Тимошенко сегодня для украинцев ассоциируется с домайданной жизнью. Многие верят в её способность вернуть страну в прежнее, более или менее стабильно растущее, состояние. Поэтому тут лидерство понятно.



А вот группа преследователей прекрасно показывает раздрай в обществе. Наверное, стоит разобрать каждого из претендентов, реально имеющих возможность составить конкуренцию.



Дело в том, что за теми же Ляшко, Бойко, Рабиновичем и Гриценко стоят сильные по сегодняшним меркам партии. И, соответственно, будущие места в Раде.



Драка будет серьезной.



И нам отворачиваться от нее и морщить носы не стоит. Да-да, нам, а не кому-то еще, в основном достанутся вонючие (или не очень) результаты обоих выборов на Украине.



Надо понимать, что там, в отличие от России, выбор есть, и от него зависит очень многое. Например, как будет продолжаться война с ЛДНР. Сколько еще мигрантов прибудет в Россию для обеспечения себе лучшей жизни. Сколько пакостей и так далее.



И здесь важно, кто станет кормчим у этой баржи. Кого допустят, а кого уберут.



Но в любом случае процесс начался. Пауки в банке начинают охоту друг на друга. С одной стороны, это будет достаточно забавно. Жрущие друг друга пауки – это хоть и на любителя, но познавательно и адреналинисто.



А с другой стороны, в банке есть ещё куча участников событий. Простых людей. Озлобленных нищетой, безнадегой и отсутствием перспективы. Хоть какой-то.



Привыкших к крови и смерти на фронте. Зачастую хорошо вооруженных.



Этих жалко. Но увы, наука сегодня не научилась ещё заменять больной мозг на здоровый. А мозг огромной части украинского общества действительно не здоров.



Однако, дорогие уставшие от Украины читатели, нам с этой страной еще жить и жить. Так что продолжение следует. Необходимое предисловие.«Смертельно уставшим» от новостей из Украины советуем сразу проходить мимо. Сведения о том, насколько вы устали, нам, конечно, очень важны, но, тем не менее, в дальнейшем подобные стоны будем рассматривать как флуд со всеми вытекающими.Для всех остальных, кто понимает, что творится вокруг и смотрит за окружающей обстановкой не только по 1 каналу и РЕН-ТВ, мы продолжаем.И сегодня, несмотря на веселенький заголовок, речь пойдет о делах далеко не веселых.Можно сказать, что на Украине стартовала предвыборная гонка. Точнее, некое шоу на выживание, где должен будет остаться только один. Президент Украины.Переводим: президент страны, которая, к сожалению (искреннему) занимает почетное третье место по количеству геморроидальных колик для России. И не является, опять-таки, к сожалению, хотя бы адекватным соседом. О бывшей братской республике как-то и вспоминать неудобно.И тем не менее, говорить о происходящем и всячески его анализировать мы будем. Учитывая, что одному из нас до границы с этом несуразным образованием каких-то 150 километров.Читатели со стажем знают, что к теме Украины мы относимся достаточно серьезно. И вызвано это не только личной привязанностью к этой стране, но и тем, что сегодня Украина напоминает деревенский склад ГСМ, на котором мужики устроили пятничные посиделки.Все понимают, что может рвануть, но закурить после очередной «сотки» очень хочется...То, что сегодня называется политической ситуацией или раскладом сил, для украинцев пока темный лес. Но даже в темном лесу есть поляны и кусочки светлого неба.Но колокол ударил. Вот как это произошло, сказать сложно. Но вдруг все резво стали разбираться в ситуации «а что там завтра?» и «так за кого?»Возможно, российские выборы подействовали.Пока что сами украинцы не смогут толково объяснить собственных желаний и предпочтений. По крайней мере, в личных разговорах и спорах даже достаточно известные и грамотные политологи точного ответа дать не могут.Но, тем не менее, процесс пошел. Да, уже сегодня некоторые действия верхушки политического бомонда нашего южного соседа явно показывают, что там началась активная фаза предвыборной борьбы.Если глубоко не копать, то представить будущее Украины довольно сложно. А будущее зависит во многом от того, кто встанет у руля корабля "Украина" после Порошенко. Или, как вариант, сегодня всерьез (!) рассматривается… второй срок Порошенко!Некоторые из читателей сейчас подумали: какие, к бесу, выборы? Порошенко ещё целый год управлять и властвовать. Выборы состоятся только 31 марта 2019 года. Так о какой же предвыборной кампании сегодня можно говорить? Вполне логичные рассуждения. Правда, без учета украинской специфики.Если вы откроете страницы в интернете украинских политиков, то прочитаете почти у каждого второго мысли о проведении досрочных выборов. Выборов в Раду и выборов президента.Причем такие мысли присутствуют и у оппозиции, и у политиков из пула Порошенко.Действительно, ситуация в стране сегодня напрягает не только простых украинцев, но и тех, кто обладает деньгами, а, значит, реальной властью. Проблема Донбасса, из-за обещания быстрого решения которой Порошенко и выиграл выборы, до сих пор не решена.Внутренние реформы, о которых говорят киевские политики, привели к уничтожению той комфортной среды, которая существовала ещё недавно. Промышленность и практически вся экономика приведена в состояние истерики.Внешняя политика, может быть, за исключением получения туристического безвиза, привела к резкому ограничению стран-друзей. Точнее, превращению друзей в кредиторов. Практически не осталось сферы жизни, где не наблюдались бы очевидные негативные изменения.Котел понемногу закипает…В наше распоряжение попали результаты нескольких социологических опросов, которые проводились на Украине в целом и в Киеве в частности в ближайшее время.Опрос этих выходных дней. Опрос серьезный. Проводился с широким охватом всех слоев населения. Да и число опрошенных — порядка нескольких десятков тысяч человек. Кто «слил инфу», понятно: те, кто ее и собирал. С подробностями.Сразу скажем, цифрам доверять можно, контроль был ого-го, и проводились опросы по городам исключительно лично, на улицах. Это вам не ВЦИОМ РФ по телефону. Студент – это, всем известно, забавный организм. Нам повезло завязать знакомства с несколькими, да еще и работающими на разные конторы. Есть возможность сравнить цифры.К сброшенной пачке копий результатов мы теперь постоянно будем возвращаться. Сегодня же основное внимание уделим опросу, который проводился на минувших выходных на Украине.В ходе его опрашиваемым задавался один-единственный вопрос: за кого бы вы проголосовали, если бы выборы были завтра?Как видите, вопрос поставлен конкретно. И ответы, естественно, конкретные. Итоги февральского опроса украинцев агентством «Рейтинг» таковы:Ю. Тимошенко — 18,7%П. Порошенко — 15,6%Ю. Бойко – 11,7%А. Гриценко – 9,7%А. Ляшко – 8,7%В. Рабинович – 8,3%А. Садовый – 6,4%А. Тягнибок – 3,9%В марте картина несколько меняется:Ю. Тимошенко – 22,7%Ю. Бойко – 12,2%П. Порошенко — 10,6%А. Гриценко – 10,1%А. Ляшко – 9,2%В. Рабинович – 8,1%А. Садовый – 7,2%А. Тягнибок – 3,6%Юлия Тимошенко лидирует практически во всех областях центра и запада страны. При этом она входит в тройку лидеров почти во всех областях. Порошенко имеет сильные позиции в части областей запада, Ю. Бойко – в большинстве областей юга и востока.Киев, естественно, заслуживает отдельного рассмотрения.По результатам работы сотрудников «Рейтинга», опросивших на этих выходных около 4 тысяч киевлян, ситуация выглядит следующим образом:Ю. Тимошенко – 14,3%П. Порошенко – 14,1%А. Гриценко – 7,1%,Ю. Бойко – 4,7%В. Рабинович – 4,2%,А. Ляшко – 3,4%,А. Садовый – 2,9%,А. Тягнибок – 2,2%Это при том, что для Киева нехарактерно огромное количество неопределившихся (24%) и решивших на выборы не идти (16%).Киевский международный институт социологии не остался в стороне и тоже провел свой опрос в Киеве. Опрошено было несколько меньше, около двух тысяч киевлян, и, видимо, опрашивали по какой-то другой методе. Данные слишком уж отличаются.Ю. Тимошенко — 24,6%О. Ляшко — 15,5%А. Гриценко — 12,5%П. Порошенко — 9,8%Ю. Бойко — 9,7%В. Рабинович — 9,5%.А вот депутата Савченко, как видите, нет. Прекрасно проведенная операция по её дискредитации дала результаты. Как нет и глав МВД и СБУ.Тимошенко сегодня для украинцев ассоциируется с домайданной жизнью. Многие верят в её способность вернуть страну в прежнее, более или менее стабильно растущее, состояние. Поэтому тут лидерство понятно.А вот группа преследователей прекрасно показывает раздрай в обществе. Наверное, стоит разобрать каждого из претендентов, реально имеющих возможность составить конкуренцию.Дело в том, что за теми же Ляшко, Бойко, Рабиновичем и Гриценко стоят сильные по сегодняшним меркам партии. И, соответственно, будущие места в Раде.Драка будет серьезной.И нам отворачиваться от нее и морщить носы не стоит. Да-да, нам, а не кому-то еще, в основном достанутся вонючие (или не очень) результаты обоих выборов на Украине.Надо понимать, что там, в отличие от России, выбор есть, и от него зависит очень многое. Например, как будет продолжаться война с ЛДНР. Сколько еще мигрантов прибудет в Россию для обеспечения себе лучшей жизни. Сколько пакостей и так далее.И здесь важно, кто станет кормчим у этой баржи. Кого допустят, а кого уберут.Но в любом случае процесс начался. Пауки в банке начинают охоту друг на друга. С одной стороны, это будет достаточно забавно. Жрущие друг друга пауки – это хоть и на любителя, но познавательно и адреналинисто.А с другой стороны, в банке есть ещё куча участников событий. Простых людей. Озлобленных нищетой, безнадегой и отсутствием перспективы. Хоть какой-то.Привыкших к крови и смерти на фронте. Зачастую хорошо вооруженных.Этих жалко. Но увы, наука сегодня не научилась ещё заменять больной мозг на здоровый. А мозг огромной части украинского общества действительно не здоров.Однако, дорогие уставшие от Украины читатели, нам с этой страной еще жить и жить. Так что продолжение следует. Автор: Роман Скоморохов, Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 222 Источник Похожие новости Тяга к переименованиям. Французская болезнь! «Окончательное превращение нашей страны в самостоятельный центр меняющегося миропорядка» После Африна на очереди Манбидж, Ракка и восточный берег Евфрата

Загрузка... Украина: цирк приехал, представление началось! Будущее России: экономия на демократии «Джавелин» - это полбеды. MMP - вот новая головная боль для российской оборонки Новости партнеров