Украина требует от НАТО включить в планы её членство в Альянсе

Украина хочет, чтобы НАТО включило в свои стратегические планы дорожную карту по членству Киева в Альянсе.Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам интеграции в НАТО и ЕС Ольга Стефанишина в эфире телеканала Украина 24.Она отметила, что Украина должна четко понимать свою роль в стратегических планах Североатлантического альянса.В НАТО должны принять решение о включении в свою новую десятилетнюю стратегию безопасности вопроса потенциальной интеграции Украины в свою организацию. В НАТО должны четко понимать, что Украина играет серьезную роль в сфере коллективной безопасности Европы, заявила она.По словам Стефанишиной, Киев в процессе работы с альянсом акцентировал внимание на том, что в НАТО должны учитывать интересы Украины в процессе формирования своей стратегии на следующие 10 лет. Украинское государство играет немаловажную роль в вопросах обеспечения европейской безопасности.«Украина является неотъемлемой частью коллективной безопасности на всем континенте, и один из основных вопросов, который будет рассматриваться при формировании нового видения функционирования НАТО — это обеспечение безопасности в Черном море, которое также невозможно без Украины», - отметила чиновник.Также она добавила, что в НАТО должны заложить в своей новой стратегии механизм, предусматривающий дорожную карту принятия Украины в Североатлантический альянс.«Безусловно, мы подчеркивали, что новая стратегия НАТО должна четко определять, как мы имплементируем политическое решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите, где предусмотрено, что Украина станет членом НАТО», - подчеркнула Стефанишина.Ранее Украина включила курс на ЕС и НАТО в свое законодательство. Киев неоднократно требовал четкой позиции от Европы по членству страны в ЕС. Однако последний саммит «ЕС-Украина» вновь оставил это требование без ясности.