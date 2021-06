Украина требует от «Газпрома» обеспечить ей поставки газа Центральной Азии • 73 • Украина

Украинская власть продолжает надеяться, что магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море, который известен, как «Северный поток-2», обязательно будет учитывать интересы Украины.



Особенно свирепствует в своих требованиях украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который почему то уверен в том, что Россия должна компенсировать Украине убытки, которые нанесло строительство и запуск российского газопровода «Северный поток-2». И то – при условии, что Украина ещё согласится. А директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, в принципе, согласен на запуск «Северного потока», но только если Украине передадут часть акций компании-оператора.



Но дальше всех пошла компания «Нафтогаз Украины». Она готова обратиться в международный арбитраж, если «Газпром» не обеспечит транзит газа из Центральной Азии. Об этом заявил газете Financial Times глава украинской компании Юрий Витренко.



Он считает, что раз «Газпром» «контролирует» транзит газа по трубопроводам из Центральной Азии на Украину, а в течение 15 лет транзит газа так и не осуществлялся, то пусть теперь россияне обеспечивают поставки газа из Центральной Азии. И для этого «Нафтогаз Украины» готов получить разрешение на его транспортировку по трубопроводам «Газпрома».



Витренко не собирается просить, нет, он требует. И угрожает. Если «Газпром» не будет содействовать транзиту, «Нафтогаз» примет меры.



«Если они («Газпром» – ред.) скажут «нет», то следующим шагом будет жалоба в ЕС и арбитраж», – заявил Витренко газете Financial Times. Он отметил, что на это могут уйти годы.



Как отмечает Financial Times, Украина может обратиться в Брюссель с просьбой применить закон Евросоюза о конкуренции, поскольку ситуация влияет на поставки газа на рынки ЕС. А глава «Нафтогаз Украины считает, что речь идет о десятках миллиардов кубометров газа и сотнях миллионов долларов. Витренко во время своего пребывания в столице США пытался убедить администрацию президента Джо Байдена пересмотреть решение об отказе от санкций в отношении «Северного потока 2». По его словам Украина будет призывать «Газпром» транспортировать газ из Центральной Азии для внутренних нужд Украины и транзита в Европу, потому что он менее дорогой.



Самое интересное, что «Газпром» отказался комментировать корреспонденту Financial Times очередной бред от украинских «партнеров». Несмотря на то, что Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, украинские власти делают всё, чтобы предоставить «Газпрому» максимум аргументов для разрыва действующего контракта на транзит газа через свою территорию.



Пока что по условиям контракта «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Согласно протоколу о газовом сотрудничестве, «Газпром» и «Нафтогаз» могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.

