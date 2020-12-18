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Украина требует объяснений от Боснии из-за подаренной Лаврову иконы
18 декабря 2020, 17:05 • 35 • Украина
Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в МИД страны с просьбой предоставить подробную информацию о том, почему 300-летнюю украинскую икону подарили министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
Отметим, что икону Лаврову подарил 14 декабря подарил председательствующий президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик.
По мнению Украины, она якобы была незаконно вывезена из Луганска, но теперь должна быть возвращена на родину.
Посольство в Боснии и Герцеговине требует «безотлагательно и однозначно выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране».
О принадлежности иконы Украине свидетельствует восковая печать, которая хороша видна на фото, обнародованном сербским агентством СРНА.
В ПЦУ уже успели отреагировать на инцидент и похвалить МИД «за своевременную реакцию».
«Это такой определенный политический жест в сторону Российской Федерации, потому что эта икона именно как раз с той территории, которая сейчас находится, к сожалению, в оккупации. И это не зависит от нас как от церкви, действительно, хорошо, что Министерство иностранных дел отреагировало на это событие, потому что такие вещи вообще-то не должны происходить», – заявил так называемый предстоятель ПЦУ Епифаний.
Он добавил, что «ни один народ не должен совершать таких поступков и должен уважать другие народы».
В свою очередь, чиновники в Сараево не прокомментировали ситуацию.
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