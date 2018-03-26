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Украина тоже взрослая: Интернет посмеялся над "англосаксонской солидарностью" Петра Порошенко
26 марта 2018, 19:39 • 226 • Политика
Соцсети высмеяли желание Украины во что бы то ни стало продемонстрировать свою "солидарность" с США и Великобританией, выслав 13 российских дипломатов.
Решение киевского руководства продемонстрировать Лондону свою поддержку и выслать российских дипломатов с украинской территории вслед за США и 14 европейскими странами не осталось не замеченным в соцсетях. Многие оценили этот жест Украины как своеобразную натужную попытку показать себя "взрослой" и самостоятельной страной, которая ничем не хуже государств Старой Европы.
Также "Зраде чи Перемоге" кажется интересным то, что Порошенко прямо указывает в своем заявление, выпущенном в связи с высылкой 13 российских дипломатических работников, на некоторую "солидарность", которая якобы имеет место между Киевом, Вашингтоном и Лондоном.
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