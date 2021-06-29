Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый р...
Назначена дата главного госпереворота лета: "Вот, собственно, и всё"
Россия насмехается над США: В Китае объяснили, к чему это приведёт
"Зависшие" корабли возле Японии вызвали беспокойство. Захарова уже дал...
Главная / Политика

Украина толкает НАТО на новую провокацию: В Крым хотят отправить армаду альянса

29 июня 2021, 23:30  •  108 • Политика
Экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко считает, что Украина и НАТО могут устроить новую провокацию у границы России в Крыму.
В рамках военно-морских учений Sea Breeze 2021 на Украине вероятен совместный проход кораблей НАТО и Украины вдоль берегов Крыма, уверен экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко.
По его словам, таким проходом Украина и участники учений из стран НАТО покажут свою готовность вместе противостоять якобы намерению России "превратить Чёрное море во внутреннее озеро", передаёт УНИАН.
Также экс-военный из Украины поддержал провокацию британского эсминца Defender, который в водах у Севастополя нарушил госграницу России. Романенко при этом отметил, что необходимо понимать последствия при повторении такой ситуации в будущем.
Генерал считает, что единственным эффективным инструментом взаимодействия с Россией является только силовой подход. Украинский военный привёл слова президента России Путина, что если столкновение неизбежно, драку надо начинать первым, а вежливость расценивается как слабость.
В Чёрном море Украина и НАТО проводят учения Sea Breeze 2021 вплоть до 10 июля. В них участвуют до 5 тысяч военных и 30 кораблей из США, Канады, Великобритании, Нидерландов, Болгарии, Греции, Латвии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






108
Источник
Похожие новости
29 июня 2021, 21:40
Русские истребители "с бомбами" несколько часов "издевались" над голландским фрегатом у Крыма
29 июня 2021, 21:40
Сатановский пообещал большую европейскую войну
29 июня 2021, 19:50
Почему русские сильнее американцев: США ищут ответ и создают "оружие мечты"
29 июня 2021, 21:40
Чтобы были смерти: Кандидат в депутаты выступила с требованием по вакцине
29 июня 2021, 21:40
"Нет" стрелкам в школах и западным НПО: Путин подписал последние законы Госдумы VII созыва
29 июня 2021, 23:30
Вместо тысячи слов - Крошка Енот: Мария Захарова поддела госсекретаря США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июня 2021, 03:15
"Вопли Украины" из-за инцидента с британским эсминцем заставили иронизировать: "Это чудесно!"
25 июня 2021, 21:25
Снести маяк авианосцем? Валяйте, придурки!
24 июня 2021, 20:40
Инцидент с эсминцем получил продолжение: Британцам подготовили "тёплый приём"
26 июня 2021, 09:20
Переворот назначен на 6 августа. Стрелять уже начали
26 июня 2021, 06:35
Переговоры с Москвой по газу в Киеве свели к летающим карандашам
28 июня 2021, 04:25
Никита Михалков уместил в 10 слов итоги встречи Путина и Байдена
29 июня 2021, 01:30
"Не признаём": Литва отказалась отпускать Белоруссию из "Восточного партнёрства"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.