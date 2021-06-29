Украина толкает НАТО на новую провокацию: В Крым хотят отправить армаду альянса

Экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко считает, что Украина и НАТО могут устроить новую провокацию у границы России в Крыму.

В рамках военно-морских учений Sea Breeze 2021 на Украине вероятен совместный проход кораблей НАТО и Украины вдоль берегов Крыма, уверен экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко.

По его словам, таким проходом Украина и участники учений из стран НАТО покажут свою готовность вместе противостоять якобы намерению России "превратить Чёрное море во внутреннее озеро", передаёт УНИАН.

Также экс-военный из Украины поддержал провокацию британского эсминца Defender, который в водах у Севастополя нарушил госграницу России. Романенко при этом отметил, что необходимо понимать последствия при повторении такой ситуации в будущем.

Генерал считает, что единственным эффективным инструментом взаимодействия с Россией является только силовой подход. Украинский военный привёл слова президента России Путина, что если столкновение неизбежно, драку надо начинать первым, а вежливость расценивается как слабость.

В Чёрном море Украина и НАТО проводят учения Sea Breeze 2021 вплоть до 10 июля. В них участвуют до 5 тысяч военных и 30 кораблей из США, Канады, Великобритании, Нидерландов, Болгарии, Греции, Латвии.