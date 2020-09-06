Украина тайно закупила восемь российских ВСУ для транспортных Ан-124 «Руслан»

Украинское ГП «Антонов», входящее в ГК «Укроборонпром», тайно закупило восемь вспомогательных силовых установок (ВСУ) российского производства для тяжелых дальних транспортных самолетов Ан-124 «Руслан», сообщает РИА «Новости».При этом действующие украинские власти продолжают упорно декларировать в публичной плоскости отказ от военно-технического сотрудничества с Россией. В действительности, Киев с 2015 года закупает в России необходимое оборудование через третьи страны, не афишируя происходящее.Например, упомянутое ГП «Антонов» и компания Aerogulf FZC из ОАЗ, заключили договор 01/01-20 от 3 июня 2020 года на закупку восьми вспомогательных газотурбинных двигателей ТА18-200-124 для самолетов Ан-124-100. Производителем указанных двигателей является ОАО «НПП «Аэросила» (г. Ступино, Московская область). Общая стоимость сделки $4,16 млн.Причем ГП «Антонов» не первый раз сотрудничает с Aerogulf FZC. В 2019 году украинская госкомпания приобрела один такой двигатель за $499 тыс, а в 2020 году цена одного двигателя возросла до $520 тыс. В том же 2019 году ГП «Антонов» приобрело у Aerogulf FZC генераторы для двигателей ТА18-200-124 на $180 тыс.Нужно отметить, что на подобном бизнесе наживаются предприниматели, украинские чиновники и руководители госкомпаний, ведь в конечном счете за все платит потребитель или госбюджет Украины. И это будет продолжаться до тех пор, пока Киев не вернется к нормальному сотрудничеству с Москвой, что сделает украинскую продукцию более конкурентоспособной.