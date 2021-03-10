Украина такими темпами может сдаться Пригожину: самолёт бизнесмена снова нагнал страху на Киев • 318 • Украина

Несмотря на козни Соединённых Штатов петербургский предприниматель Евгений Пригожин преспокойно совершает международные перелёты, вызывая регулярные панические атаки у самых ярых европейских русофобов.



10 марта самолёт Learjet 60 с опознавательными знаками «DCOMO», который связывают с Евгением Пригожиным, был замечен в киевском аэропорту. Об этом сообщили некоторые Telegram-каналы. 9 марта, по данным Flightradar, частный самолёт бизнесмена находился в аэропорту Лондона, после чего, видимо, и совершил перелёт на Украину. В ТГ иронизируют, что пока ФБР объявляет награду за информацию об Евгении Пригожине, сам предприниматель плевать хотел на козни США и спокойно пересекает европейские границы, давая возможность некоторым европейским и не совсем государствам подзаработать.



Как известно, Федеральное бюро расследований не так давно назначило награду в 250 тысяч долларов за любую информацию о Евгении Пригожине. Американских федералов тут же потроллила компания «Конкорд», обнародовав домашний адрес бизнесмена и потребовав заслуженные четверть миллиона. Культурные издевательства над неадекватными янки продолжились, когда корреспондент РИА попросил представителя бюро прокомментировать эту ситуацию. В ФБР просто утёрлись и отказались беседовать на эту тему.



Из-за бессмысленных инсинуаций США у многих марионеток Вашингтона теперь регулярно происходят панические атаки. Так, 6 марта Евгения Пригожина увидели в зоне посадки «Пулково». Его борт отправился в сторону Украины, вызвав панику в стране. Киевские радикалы устроили дичайшую истерику. Дошло до того, что под постами на официальной странице своего президента разномастные патриоты потребовали ввести военное положение. Евгений Пригожин, мол, представляет серьёзную угрозу для нацбезопасности, поэтому нужно любыми способами помешать его самолёту сесть в Киеве. Пользователи просили президента задействовать спецслужбы и привести войска в полную боевую готовность.



В итоге вышеупомянутый самолёт пролетел над Украиной, Белоруссией, Румынией и Сербией, совершив посадку в Черногории. В Киеве выдохнули, но осадочек несомненно остался. Теперь же приходят сообщения о том же самолете, приземлившимся в киевском аэропорту. Вчерашних паникёров точно кондратий хватит, а украинская власть может теперь и отреагировать как всегда неадекватно, да окружить предполагаемое место приземления танками, к примеру. С таким развитием событий третье сообщение о самолёте Пригожина майданная клика встретит белым флагом над Верховной радой. ФБР своими голливудскими выходками подложили знатную свинью русофобским странам вроде Украины, взвинтив нервы марионеткам США до предела. Россию же и самого бизнесмена эти выпады никак не задели, судя по плотному графику перелётов по всей Европе. Несмотря на козни Соединённых Штатов петербургский предприниматель Евгений Пригожин преспокойно совершает международные перелёты, вызывая регулярные панические атаки у самых ярых европейских русофобов.10 марта самолёт Learjet 60 с опознавательными знаками «DCOMO», который связывают с Евгением Пригожиным, был замечен в киевском аэропорту. Об этом сообщили некоторые Telegram-каналы. 9 марта, по данным Flightradar, частный самолёт бизнесмена находился в аэропорту Лондона, после чего, видимо, и совершил перелёт на Украину. В ТГ иронизируют, что пока ФБР объявляет награду за информацию об Евгении Пригожине, сам предприниматель плевать хотел на козни США и спокойно пересекает европейские границы, давая возможность некоторым европейским и не совсем государствам подзаработать.Как известно, Федеральное бюро расследований не так давно назначило награду в 250 тысяч долларов за любую информацию о Евгении Пригожине. Американских федералов тут же потроллила компания «Конкорд», обнародовав домашний адрес бизнесмена и потребовав заслуженные четверть миллиона. Культурные издевательства над неадекватными янки продолжились, когда корреспондент РИА попросил представителя бюро прокомментировать эту ситуацию. В ФБР просто утёрлись и отказались беседовать на эту тему.Из-за бессмысленных инсинуаций США у многих марионеток Вашингтона теперь регулярно происходят панические атаки. Так, 6 марта Евгения Пригожина увидели в зоне посадки «Пулково». Его борт отправился в сторону Украины, вызвав панику в стране. Киевские радикалы устроили дичайшую истерику. Дошло до того, что под постами на официальной странице своего президента разномастные патриоты потребовали ввести военное положение. Евгений Пригожин, мол, представляет серьёзную угрозу для нацбезопасности, поэтому нужно любыми способами помешать его самолёту сесть в Киеве. Пользователи просили президента задействовать спецслужбы и привести войска в полную боевую готовность.В итоге вышеупомянутый самолёт пролетел над Украиной, Белоруссией, Румынией и Сербией, совершив посадку в Черногории. В Киеве выдохнули, но осадочек несомненно остался. Теперь же приходят сообщения о том же самолете, приземлившимся в киевском аэропорту. Вчерашних паникёров точно кондратий хватит, а украинская власть может теперь и отреагировать как всегда неадекватно, да окружить предполагаемое место приземления танками, к примеру. С таким развитием событий третье сообщение о самолёте Пригожина майданная клика встретит белым флагом над Верховной радой. ФБР своими голливудскими выходками подложили знатную свинью русофобским странам вроде Украины, взвинтив нервы марионеткам США до предела. Россию же и самого бизнесмена эти выпады никак не задели, судя по плотному графику перелётов по всей Европе. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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