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Украина стягивает войска на границу с Россией, заявили в командовании ВСУ

22 января 2019, 04:09  •  39 • Политика
Украина, по словам представителя командования ВСУ, стягивает войска на границу с Россией. По крайней мере, такие сведения транслируют украинские СМИ.
Вооружённые силы Украины усиливают позиции на границе с Россией. Речь идёт о пересмотре дежурств сил противовоздушной обороны, а также работы других видов войск, пишет УНИАН по ссылкой на пресс-службу командования ВСУ. По словам представителей командования, усиление предпринято в связи с тем, что российская армия тоже якобы стягивает все свои силы к границе.
Российские представители информацию о стягивании наших войск не подтверждают. Впрочем, Киев и ранее транслировал подобную информацию, не соответствующую действительности.
С заявлением представитель ВСУ выступил в ходе научно-практической конференции о перспективах украинской ПВО.

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