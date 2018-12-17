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Украина стягивает в Донбасс С-300 и ЗРК "Бук", с помощью которых был сбит малайзийский Boeing

17 декабря 2018, 16:09  •  54 • Политика
В последние несколько дней ВСУ активизировали элементы своих ПВО в Донбассе. В районе Мариуполя была проведена проверка зенитно-ракетных комплексов С-300. К линии разграничения было переброшено несколько ЗРК "Бук". Напомним, что в 2014 году именно из одного из подобных комплексов был уничтожен малайзийский самолет Boeing-777.
О всех этих маневрах с артиллерийской техникой сообщают в пресс-службах Народных милиций ДНР и ЛНР. Информацию о том, что Украина может готовить в Крыму или Донбассе какую-то новую провокацию, которая будет осуществлена уже в конце декабря, подтвердил также недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В украинском Генштабе утверждают, что все эти элементы ПВО нужны в Донбассе для того, чтобы страна могла отразить там любую агрессию. Учитывая, что ополченцы Луганска и Донецка не располагают боевой авиацией, это утверждение кажется несколько спорным.
Параллельно с этим над Донбассом и Черным морем также активизировалась воздушная разведка ВВС США. Не далее как в минувшую субботу, 15 декабря, над регионом был замечен американский разведывательный беспилотник Global Hawk. В этот понедельник над черноморским побережьем России были зафиксированы патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon и самолёт радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V.

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