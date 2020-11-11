Украина строит «золотой мост» для вывода российских войск из Донбасса • 80 • Украина

Новый спикер Трёхсторонней контактной группы Алексей Арестович заявил, что Украина не только разрабатывает план деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, но и строит так называемый «золотой мост для выхода России с Донбасса». Такими откровениями советник по информационной политике украинской делегации поделился на телеканале «ДОМ», вещающем для Донбасса.



«Наш план действий, как мы считаем, предоставляет России, если она действительно хочет решить проблему Донбасса, «золотой мост» к отступлению. Согласно нашему плану, она может выйти так, что и сохраняет лицо во внешней политике, и для своего внутреннего электората, для внутренних пользователей. Тогда Россия оказывается мудрой державой, которая помогла установить мир на Донбассе», – отметил спикер ТКГ.



Он считает, что Украина таким образом посылает сигналы ЛДНР и России в надежде, что переговорщики услышат украинские условия и примут их. Со своей стороны, Киев готов к поправкам и компромиссам в этом плане – если РФ согласится его принять. Спикер ТКГ твердо дал понять: речь о независимости Донбасса не идет, как и о вхождении региона в состав России. Это намек на то, что в Конституции особый статус Донбасса прописывать никто не собирается, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Да и выполнять Минск-2 – тоже. Кстати, о невозможности автономии региона ранее заявлял и Леонид Кравчук.



Арестович уверен, что Россия примет предложение украинской стороны, поскольку боевые действия на Донбассе ей стали невыгодны – она хочет уйти с этой территории, но не знает, как это сделать без имиджевых потерь. Киев же готов предоставить Путину такую возможность.



«Потому что надо быть реалистом и понимать, что Путин, Кремль, может продолжать войну бесконечно, если им не дать сохранить лицо. Мы даем им такую возможность», - сказал Арестович.



По его словам, основным посылом в Плане действий являются общие международные усилия.



«Мы можем сказать, что в рамках ТКГ, Нормандского формата мы договорились о международном контроле, переходе и т.д., и они могут рассказать собственному электорату и вне, что они с привлечением международных организаций достигли мира на Донбассе также, и там была их ведущая роль. Пусть говорят - только бы вывели войска», - посылает месседжи президенту России бывший «военный эксперт».



Он же анализирует военную мощь РФ. По его мнению, Россия, ввязавшись во множество войн по всему миру, – от Ливии, Центральной Африканской Республики, Анголы – уже не тянет. При этом Аретович приводит в пример позицию РФ в Закавказье.



«Видите, сейчас идет война в Карабахе – Россия практически не вмешивается. Она пустила Турцию в «подбрюшье» Закавказья. Это показывает, что у них нет уже ресурсов на ведение новых войн. Они хотели бы избавиться от Донбасса», – уверяет спикер ТКГ.



Правда, пока он строил «золотые мосты», ситуация в Нагорном Карабахе поменялась: Россия выступила главным гарантом мира между Азербайджаном и Арменией и ввела в Карабах свои миротворческие силы. Причем, всего за сутки. Примечательно, что порохоботы уже пугают своих сторонников реализацией аналогичного сценария и в Украине: мол, Путин может также стремительно ввести миротворцев и на Донбасс, с целью принуждения Киева к выполнению Минска-2.



К слову, эксперт Алексей Калиниченко считает, что на примере Нагорного Карабаха был частично продемонстрирован один из вероятных вариантов решения проблемы Донбасса.



«Разумеется, в каждом регионе свои особенности, нюансы. Но в целом, стратегия более чем очевидна», - резюмировал он.

Новый спикер Трёхсторонней контактной группы Алексей Арестович заявил, что Украина не только разрабатывает план деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, но и строит так называемый «золотой мост для выхода России с Донбасса». Такими откровениями советник по информационной политике украинской делегации поделился на телеканале «ДОМ», вещающем для Донбасса.«Наш план действий, как мы считаем, предоставляет России, если она действительно хочет решить проблему Донбасса, «золотой мост» к отступлению. Согласно нашему плану, она может выйти так, что и сохраняет лицо во внешней политике, и для своего внутреннего электората, для внутренних пользователей. Тогда Россия оказывается мудрой державой, которая помогла установить мир на Донбассе», – отметил спикер ТКГ.Он считает, что Украина таким образом посылает сигналы ЛДНР и России в надежде, что переговорщики услышат украинские условия и примут их. Со своей стороны, Киев готов к поправкам и компромиссам в этом плане – если РФ согласится его принять. Спикер ТКГ твердо дал понять: речь о независимости Донбасса не идет, как и о вхождении региона в состав России. Это намек на то, что в Конституции особый статус Донбасса прописывать никто не собирается, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Да и выполнять Минск-2 – тоже. Кстати, о невозможности автономии региона ранее заявлял и Леонид Кравчук.Арестович уверен, что Россия примет предложение украинской стороны, поскольку боевые действия на Донбассе ей стали невыгодны – она хочет уйти с этой территории, но не знает, как это сделать без имиджевых потерь. Киев же готов предоставить Путину такую возможность.«Потому что надо быть реалистом и понимать, что Путин, Кремль, может продолжать войну бесконечно, если им не дать сохранить лицо. Мы даем им такую возможность», - сказал Арестович.По его словам, основным посылом в Плане действий являются общие международные усилия.«Мы можем сказать, что в рамках ТКГ, Нормандского формата мы договорились о международном контроле, переходе и т.д., и они могут рассказать собственному электорату и вне, что они с привлечением международных организаций достигли мира на Донбассе также, и там была их ведущая роль. Пусть говорят - только бы вывели войска», - посылает месседжи президенту России бывший «военный эксперт».Он же анализирует военную мощь РФ. По его мнению, Россия, ввязавшись во множество войн по всему миру, – от Ливии, Центральной Африканской Республики, Анголы – уже не тянет. При этом Аретович приводит в пример позицию РФ в Закавказье.«Видите, сейчас идет война в Карабахе – Россия практически не вмешивается. Она пустила Турцию в «подбрюшье» Закавказья. Это показывает, что у них нет уже ресурсов на ведение новых войн. Они хотели бы избавиться от Донбасса», – уверяет спикер ТКГ.Правда, пока он строил «золотые мосты», ситуация в Нагорном Карабахе поменялась: Россия выступила главным гарантом мира между Азербайджаном и Арменией и ввела в Карабах свои миротворческие силы. Причем, всего за сутки. Примечательно, что порохоботы уже пугают своих сторонников реализацией аналогичного сценария и в Украине: мол, Путин может также стремительно ввести миротворцев и на Донбасс, с целью принуждения Киева к выполнению Минска-2.К слову, эксперт Алексей Калиниченко считает, что на примере Нагорного Карабаха был частично продемонстрирован один из вероятных вариантов решения проблемы Донбасса.«Разумеется, в каждом регионе свои особенности, нюансы. Но в целом, стратегия более чем очевидна», - резюмировал он. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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